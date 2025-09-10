Un tribunal américain confirme l'amende de 46,9 millions de dollars infligée à Verizon pour des données de localisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cour d'appel fédérale a confirmé mercredi l'amende de 46,9 millions de dollars infligée par la Commission fédérale des communications à l'opérateur de téléphonie mobile américain Verizon Communications VZ.N pour avoir partagé illégalement l'accès aux informations de localisation de ses clients. Un panel de trois juges de la Cour d'appel du deuxième circuit a rejeté l'argument de Verizon, déclarant que "les données de localisation des appareils sont protégées par la loi." En avril 2024, la FCC a infligé aux plus grands opérateurs américains de téléphonie mobile des amendes d'un montant total de près de 200 millions de dollars pour avoir mal utilisé les informations de localisation des clients sur le site .