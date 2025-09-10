 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un tribunal américain confirme l'amende de 46,9 millions de dollars infligée à Verizon pour des données de localisation
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 18:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cour d'appel fédérale a confirmé mercredi l'amende de 46,9 millions de dollars infligée par la Commission fédérale des communications à l'opérateur de téléphonie mobile américain Verizon Communications VZ.N pour avoir partagé illégalement l'accès aux informations de localisation de ses clients. Un panel de trois juges de la Cour d'appel du deuxième circuit a rejeté l'argument de Verizon, déclarant que "les données de localisation des appareils sont protégées par la loi." En avril 2024, la FCC a infligé aux plus grands opérateurs américains de téléphonie mobile des amendes d'un montant total de près de 200 millions de dollars pour avoir mal utilisé les informations de localisation des clients sur le site .

Valeurs associées

VERIZON COMM
43,245 USD NYSE -0,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

