Un tribunal américain bloque la tentative de l'administration Trump de maintenir en activité une centrale à charbon du Michigan

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par Nichola Groom

Vendredi, une cour d'appel fédérale a annulé une décision de l'administration Trump qui avait contraint une centrale à charbon du Michigan à rester en activité au-delà de la date de fermeture prévue.

Selon les documents judiciaires, la décision unanime rendue par un collège de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a estimé que le ministère de l’Énergie avait outrepassé ses pouvoirs en invoquant une disposition d’urgence de la loi fédérale rarement appliquée.

L'État du Michigan avait contesté ce décret après que le ministère de l'Énergie eut ordonné à la centrale, en 2025, de rester en service peu avant sa fermeture prévue.

Cette décision constitue un revers pour les efforts de l’administration visant à préserver la production d’électricité à partir du charbon, alors que la demande américaine en électricité, liée à l’expansion des centres de données, est en forte hausse. L’électricité produite à partir du charbon figure parmi les principales sources d’émissions de dioxyde de carbone contribuant au changement climatique.

Depuis 2025, l’administration Trump a recouru aux pouvoirs d’urgence prévus par la loi fédérale sur l’énergie (Federal Power Act) pour maintenir en service plusieurs centrales électriques vieillissantes dont la mise hors service était prévue, notamment des centrales à charbon dans le Michigan, l’Indiana, l’État de Washington et le Colorado.

Le ministère de l’Énergie (DOE) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette décision intervient un mois après que le DOE a prolongé l'arrêté d'urgence visant à maintenir en service la centrale vieillissante J.H. Campbell jusqu'au 14 novembre.

La centrale de Consumers Energy ( CMS.N ) devait fermer en 2025 car son exploitation n’était plus rentable. Selon le bureau du procureur général du Michigan, la poursuite de son exploitation en vertu de cette ordonnance a coûté 295 millions de dollars à l’entreprise d’électricité entre mai 2025 et juin 2026.

Consumers Energy examine actuellement cette décision, a déclaré son porte-parole, Brian Wheeler.

“En attendant, nous continuons à nous conformer à l’arrêté actuel du ministère de l’Énergie, d’une durée de 90 jours, qui maintient la centrale de Campbell en service”, a-t-il ajouté.

Un porte-parole du procureur général du Michigan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Le ministère de l’Énergie doit s’en tenir à son rôle et n’utiliser ses pouvoirs d’urgence qu’en cas de véritable urgence”, a déclaré Michael Lenoff, avocat au sein de l’organisation environnementale Earthjustice, dans un communiqué. “Empêcher la fermeture, dictée par le marché, de centrales à charbon afin de faire avancer un programme favorable au charbon ne constitue pas une utilisation appropriée des pouvoirs d’urgence.”