Un tribunal allemand juge que la société de musique basée sur l'IA Suno a enfreint les règles relatives au droit d'auteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Un tribunal allemand a statué vendredi que la société de musique basée sur l'IA Suno avait violé les droits d'auteur et devait fournir des informations sur ses revenus illicites, dans le cadre d'une bataille juridique plus large menée par des artistes et des éditeurs contre des entreprises technologiques.

Le tribunal régional de Munich a estimé que Suno n'avait pas le droit d'exploiter la musique d'artistes représentés par la Gema, l'organisme allemand de gestion collective des droits d'auteur mandaté par l'État.

Selon le verdict, qui peut faire l'objet d'un appel devant une juridiction supérieure, Suno devra verser des dommages-intérêts dont le montant reste à déterminer.

Basée dans le Massachusetts, Suno, dont la valorisation s'élevait à 5,4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) lors d'un tour de table en juin , permet à ses utilisateurs de générer des chansons à partir de consignes.

Dans le cadre de diverses procédures judiciaires, des entreprises spécialisées dans la musique générée par IA ont été accusées de ne pas rémunérer les compositeurs.

Plus de 1 800 artistes soutiennent des recours collectifs contre Suno et son concurrent Udio.

L’année dernière, Udio a conclu un accord avec Universal Music Group UMG.AS et Warner Music Group WMG.O pour régler des litiges en matière de droits d’auteur, tandis que Suno a conclu un accord avec WMG.