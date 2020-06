Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un trafic d'antiquités démantelé en France Reuters • 23/06/2020 à 18:09









PARIS, 23 juin (Reuters) - Un trafic d'antiquité évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros a été démantelé par l'Office français de lutte contre le trafic des biens culturels, a-t-on appris mardi de source policière. Selon RTL, qui a dévoilé l'information, des centaines de pièces auraient été pillées au Proche- et au Moyen-Orient, pour être revendues en France, notamment via la maison de ventes aux enchères Pierre Bergé et Associés. Cinq personnes, dont le directeur de l'entreprise et d'un de ses experts, ont été interpellées lundi et mardi. Parmi elles, figurent également un "membre" du Musée du Louvre d'Abou Dhabi, a-t-on précisé de source policière. (Rédaction de Paris)

