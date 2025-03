Un texte pour éviter la paralysie budgétaire avance au Congrès américain

Le chef des républicains de la Chambre des représentants américains, Mike Johnson, lors d'une conférence de presse au Capitole à Washington, le 11 mars 2025 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

La Chambre américaine des représentants, à majorité républicaine, a adopté mardi un texte budgétaire provisoire afin d'éloigner à septembre la perspective d'une paralysie de l'Etat fédéral, le fameux "shutdown", que Donald Trump souhaite fortement éviter.

Le texte, approuvé à la chambre basse avec 217 voix pour et 213 voix contre, se dirige désormais vers le Sénat, où il devra être également adopté avant la date limite de vendredi soir minuit.

Au vu de leur courte majorité, les républicains de la Chambre des représentants avançaient sur le fil du rasoir, mais leur chef, Mike Johnson, avait affiché son optimisme avant le vote.

"On peut le faire de notre propre côté", sans l'aide des voix démocrates, avait-t-il assuré, tout en appelant les démocrates à être "responsables" et à voter en faveur de la proposition des républicains.

Un seul démocrate s'est joint finalement aux républicains, alors que le chef de la minorité démocrate à la chambre basse, Hakeem Jeffries, avait affirmé qu'aucun ne voterait en faveur du texte, qualifié d'attaque "sur les anciens combattants, les séniors, et les familles", en raison de coupes prévues dans certaines dépenses publiques.

Après le vote, Mike Johnson a dénoncé dans un communiqué le fait que selon lui les démocrates soient "prêts à jouer la montre sur le financement du gouvernement, dans une tentative vaine de bloquer le programme +l'Amérique d'abord+" de Donald Trump.

- Vents contraires -

Face au risque de voir quelques républicains voter contre et faire échouer le texte, Donald Trump s'était personnellement impliqué et avait appelé au téléphone de potentiels réfractaires. Samedi, il leur avait déjà lancé un avertissement: "PAS DE DISSIDENCE".

Le Capitole de Washington, le 10 mars 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Avec des indices boursiers en chute et des craintes grandissantes de récession, Donald Trump fait face aux premiers vents contraires de son second mandat en matière économique. Et il sait qu'une paralysie de l'Etat fédéral n'arrangerait rien.

Le Congrès a jusqu'à minuit dans la nuit de vendredi à samedi pour adopter un budget temporaire.

Sans quoi, des centaines de milliers de fonctionnaires se trouveront au chômage technique, sans paie. Le trafic aérien sera perturbé, comme le versement de certaines aides alimentaires aux familles à bas revenus, entre autres conséquences.

Une situation à risque que Donald Trump souhaite éviter un mois et demi seulement après son retour à la Maison Blanche.

Le républicain se souvient sûrement que lors de son premier mandat, un litige avec les démocrates sur le financement de la construction de son mur à la frontière avec le Mexique avait provoqué une paralysie partielle de l'Etat fédéral pendant 35 jours.

- "Chèque en blanc" à Musk -

Face à la perspective d'un nouveau "shutdown", républicains et démocrates se rejettent la faute.

L'entrée du bureau du "speaker" de la Chambre américaine des représentants, Mike Johnson, au Capitole de Washington, le 10 mars 2025 ( AFP / Jim WATSON )

"Les démocrates détestent tellement ce que le président Trump soutient et ce que le peuple américain soutient, qu'ils sont prêts à paralyser notre gouvernement", a déclaré l'élue républicaine Lisa McClain lors d'une conférence de presse avant le vote.

La démocrate Rosa DeLauro a dénoncé de son côté un texte qui "fera mal aux Américains travaillant dur", notamment sur la question du logement.

"Ce chèque en blanc au milliardaire non élu Elon Musk échoue à faire baisser les coûts pour se loger, et à la place, coupe plus de 700 millions de dollars de subventions pour les loyers des Américains à bas revenus et travailleurs", a déclaré l'élue dans un communiqué.

Elon Musk montre son t-shirt "Doge" à son arrivée à la Maison Blanche, à Washington, le 9 mars 2025 ( AFP / Oliver Contreras )

Car le risque de paralysie budgétaire arrive sur fond de coupes claires dans les dépenses publiques américaines, menées sous l'égide d'Elon Musk.

L'homme le plus riche du monde, patron notamment de Tesla et SpaceX, est devenu lors de la campagne de 2024 un allié et important soutien financier de Donald Trump.

A la tête d'une commission à l'efficacité gouvernementale (Doge), Elon Musk s'est lancé dans le démantèlement de plusieurs agences gouvernementales, qu'il accuse de fraude et de gestion dispendieuse, et le limogeage de dizaines de milliers de fonctionnaires.