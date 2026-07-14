Un témoin clé dans l'enquête américaine sur la banque turque Halkbank échappe à la prison

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* Reza Zarrab a plaidé coupable dans l'affaire des sanctions contre l'Iran de 2017

* Les accusations portées contre la Halkbank ont été classées sans suite à la suite d'un accord avec le ministère américain de la Justice

* Cette affaire pénale a constitué une source de tension dans les relations entre les États-Unis et la Turquie

par Luc Cohen

Un témoin clé ayant coopéré à l’enquête pénale menée par le gouvernement américain sur le rôle présumé de la banque publique turque Halkbank HALKB.IS dans l’aide apportée à l’Iran pour contourner les sanctions a échappé à la prison lors de son audience de détermination de la peine mardi.

Le juge fédéral américain Richard Berman a déclaré qu’il condamnerait Reza Zarrab à la peine déjà purgée lors d’une audience devant le tribunal fédéral de Manhattan. Les procureurs avaient exhorté le juge à prendre en compte sa coopération dans l’affaire pour déterminer sa peine.

Reza Zarrab, un négociant en or turco-iranien âgé de 42 ans, avait plaidé coupable le 26 octobre 2017 de complot visant à contourner les sanctions américaines.

Il a témoigné contre l’ancien responsable de la Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, lors d’un procès à New York en 2017. M. Atilla a été reconnu coupable d’avoir aidé l’Iran à contourner les sanctions américaines.

Par ailleurs, les États-Unis ont inculpé la Halkbank en 2019 pour avoir transféré secrètement 20 milliards de dollars de fonds iraniens soumis à des restrictions, converti des recettes pétrolières en or et en espèces au profit d’intérêts iraniens, et falsifié des documents relatifs à des livraisons de denrées alimentaires afin de justifier les transferts de recettes pétrolières.

La banque avait plaidé non coupable. Le juge Berman a officiellement classé ces accusations sans suite le mois dernier, après que le ministère de la Justice eut annoncé en mars avoir conclu un accord avec la Halkbank pour mettre fin à l’affaire, en échange de quoi la banque s’engageait à nommer un contrôleur chargé de vérifier sa conformité aux sanctions et à la lutte contre le blanchiment d’argent. Ce classement a permis de lever une source de tension de longue date entre la Turquie et les États-Unis, deux alliés de l’OTAN. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait autrefois qualifié cette affaire d’illégale et de « déplaisante ».

Les relations entre les deux pays n’ont jamais été aussi bonnes depuis des décennies, depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche l’année dernière.

Le ministère de la Justice a indiqué que cet accord résultait du rôle joué par la Turquie dans la conclusion d’un cessez-le-feu l’année dernière entre Israël et le Hamas.