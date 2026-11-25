Un syndicat de Bollywood demande à Modi d'interdire la diffusion en Inde des séries pakistanaises de Netflix

Un important syndicat des professionnels de Bollywood a demandé au gouvernement du Premier ministre Narendra Modi d'interdire en Inde la diffusion prochaine d'une série pakistanaise sur Netflix NFLX.O , tout en réclamant l'adoption d'une loi interdisant la diffusion dans le pays de contenus provenant de ce pays ennemi.

La première partie de "Jo Bachay Hain Sang Samait Lo" (All the Love Our Hearts Carry) doit être diffusée sur Netflix le 4 décembre; il s’agit de la première série en ourdou du géant mondial du streaming. Plusieurs grands acteurs pakistanais y jouent.

"Aucun visage, aucune voix ni aucune histoire pakistanaise n’a sa place sur les écrans indiens", a déclaré mardi soir l’All Indian Cine Workers Association (AICWA), un syndicat des professionnels du cinéma, dans une lettre adressée à Modi.

Netflix et un porte-parole de Modi n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Depuis des décennies, New Delhi accuse Islamabad d’aider, d’encourager et d’orchestrer des attaques violentes perpétrées par des groupes militants islamistes à travers l’Inde, notamment celle qui a visé des touristes hindous au Cachemire indien l’année dernière, faisant 26 morts et entraînant les pires affrontements entre les deux pays voisins depuis des années. Le Pakistan nie les accusations de l’Inde.

L’Inde a demandé à toutes les plateformes de streaming de cesser de diffuser des programmes pakistanais, dont beaucoup bénéficient d’un immense succès auprès du public indien, à la suite de ces affrontements, et l’AICWA a déclaré que Netflix enfreindrait cette recommandation s’il diffusait la série.

Les contenus pakistanais ne sont pas diffusés sur les plateformes de streaming en Inde, bien que plusieurs séries soient disponibles sur YouTube.

Plusieurs acteurs de cette série s’étaient prononcés contre l’Inde lors de périodes de tension entre les deux pays, a indiqué l’AICWA, qui se présente comme le plus grand syndicat des professionnels du cinéma, dans sa lettre.

"Nous avons également exigé une loi forte et permanente prévoyant les sanctions les plus sévères, et nous appelons Netflix Inde et toutes les plateformes OTT à ne jamais diffuser de contenu pakistanais en Inde", a-t-il ajouté.

L’Inde est un marché clé pour Netflix, avec environ 20 millions d’utilisateurs, selon HSBC, ainsi qu’une base d’utilisateurs en pleine croissance composée de jeunes ayant accès à Internet à bas prix.

Netflix décrit "Jo Bachay Hain Sang Samait Lo", adapté d’un roman de l’auteur pakistanais Farhat Ishtiaq, comme l’histoire de six couples et de leur découverte de l’amour. La série met en vedette Fawad Khan, Sanam Saeed, Mahira Khan et d’autres acteurs.