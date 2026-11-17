Un suspect inculpé de tentative de meurtre après avoir agressé un Américain d'origine somalienne dans le Minnesota

Un suspect de sexe masculin a été inculpé de tentative de meurtre au deuxième degré et de vol de voiture à la suite de l'agression, survenue ce week-end, d'un chauffeur Uber UBER.N américain d'origine somalienne, dans le Minnesota, ont déclaré mardi les procureurs, qualifiant cet incident d'« attaque incroyablement brutale ».

Mohamed Yusuf a été agressé samedi par un passager à Hopkins, dans le Minnesota, ont indiqué la famille du chauffeur et le parquet. Sa famille a précisé qu’il était dans le coma.

Le bureau de la procureure du comté de Hennepin, Mary Moriarty, a indiqué avoir inculpé Samit Apurva Patel, 25 ans, d’un chef de tentative de meurtre au deuxième degré et d’un chef de vol de voiture au premier degré pour l’agression de M. Yusuf le 14 novembre. M. Patel a été placé en détention samedi.

La famille de M. Yusuf a affirmé que cette agression était motivée par la haine, tandis que des défenseurs des droits civiques, alarmés par la montée en puissance de la rhétorique politique à l’encontre des Américains d’origine somalienne et des musulmans , ont exigé l’ouverture d’une enquête pour crime de haine. La police a déclaré lundi que les enquêteurs examinaient si des préjugés avaient joué un rôle dans cette agression.

Le bureau de Moriarty a déclaré qu’il n’y avait « pas suffisamment de preuves pour démontrer à un jury, au-delà de tout doute raisonnable, qu’un préjugé spécifique avait motivé les actes de M. Patel ».

Le suspect a demandé à Mohamed Yusuf son nom et a fait remarquer qu’il ne l’aimait pas, selon la plainte déposée par le parquet, qui cite le frère de Yusuf, qui était en ligne avec lui au moment des faits.

Yusuf a déclaré à son frère que le suspect semblait ivre, précise la plainte.

Yusuf présentait des côtes cassées, une jambe fracturée, des lésions à la colonne vertébrale, un poumon collapsé et d’importantes hémorragies internes touchant plusieurs organes qui ont dû être retirés, précise le document.

« Il s’agissait d’une agression d’une brutalité incroyable », a déclaré Mme Moriarty, précisant que Yusuf avait été étranglé avec sa ceinture de sécurité.

« Il a apparemment été tiré hors de la voiture et se tenait là lorsque Patel lui a roulé dessus; ce dernier aurait fait demi-tour et lui aurait roulé dessus une nouvelle fois », a déclaré Mme Moriarty aux journalistes, tout en évoquant la rhétorique politique plus générale à l’encontre des Américains d’origine somalienne.

« Le climat dans lequel vivent nos voisins somaliens dans notre État est absolument effrayant. Et il est aggravé par les propos tenus par le président, par de nombreux responsables de son entourage et par de nombreuses voix dans cet État qui semblent s’empresser de diaboliser toute une communauté de nos voisins », a déclaré la procureure.

Les défenseurs des droits de l’homme ont fait part de leurs inquiétudes concernant la rhétorique à l’encontre des Américains d’origine somalienne tenue par le président Donald Trump et ses alliés, et ont condamné sa répression en matière d’immigration dans le Minnesota .

Les défenseurs des droits aux États-Unis ont également constaté une montée de l’islamophobie au cours des deux dernières décennies et plus, à la suite des attentats du 11 septembre 2001 , et plus récemment en raison des politiques anti-immigration , de la montée des mouvements prônant la suprématie blanche et des répercussions de la guerre menée par Israël à Gaza .