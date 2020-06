Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un suspect allemand dans l'affaire de la disparition de la petite Madeleine McCann en 2007 Reuters • 03/06/2020 à 23:25









(Corrige le nom de la victime) LONDRES, 3 juin (Reuters) - Les services de police britannique et allemand ont annoncé mercredi enquêter sur un nouveau suspect dans l'affaire de la disparition en 2007 au Portugal de Madeleine McCann, une enfant de trois ans. Le suspect, de nationalité allemande, est actuellement emprisonné en Allemagne pour des faits de délits sexuels. De nationalité britannique, Maddie McCann avait disparu de sa chambre d'hôtel le 3 mai pendant des vacances familiales en Algarve alors que ses parents dînaient avec des amis à proximité. Cette affaire est restée jusqu'à présent un mystère, alimenté par de multiples rebondissements et signalements de suspects dans le monde entier. (William James et Joseph Nasr, version française Jean-Michel Bélot)

