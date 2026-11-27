Réagissant aux différentes statistiques publiées ce matin en France, Charlotte de Montpellier, experte macroéconomique d'ING France, dresse un sombre tableau de la situation économique du pays, soulignant qu'il est désormais techniquement en récession et que les perspectives pour l'année prochaine restent très moroses.

Après une stagnation apparente au 2e trimestre 2026, le PIB de la France en volume a finalement reculé de 0,2% au 3e trimestre par rapport au trimestre précédent, selon une nouvelle estimation de l'Insee, qui n'avait initialement fait état que d'une baisse de 0,1%.

Surtout, les données non arrondies font ressortir un tassement de 0,02% du PIB au 2e trimestre, ce qui, compte tenu de la baisse du PIB déjà observée sur les trois premiers mois de l'année, implique trois trimestres consécutifs de baisse, et donc une situation de récession technique depuis le début de l'année.

La révision à la baisse du PIB pour le 3e trimestre s'explique par la prise en compte d'une évolution encore plus défavorable de la FBCF (formation brute du capital fixe) en construction et d'une évolution moins favorable de celle en information-communication, par rapport aux informations disponibles fin octobre.

Par grande composante, la contribution de la demande intérieure finale hors stocks à l'évolution du PIB reste stable et celle des variations de stocks se montre positive ( 0,3 point), mais celle du commerce extérieur se révèle négative (-0,6 point), du fait d'une nette contraction des exportations.

Une croissance nulle attendue par ING France pour le 4e trimestre 2026

Alors que l'acquis de croissance pour 2026 n'est plus que de 0,1%, Charlotte de Montpellier juge "très difficile d'imaginer que la demande intérieure puisse rebondir suffisamment au 4e trimestre pour améliorer ce résultat", pointant la détérioration du climat des affaires et de la confiance des consommateurs en octobre et en novembre.

"La dégradation du marché du travail et les craintes de chômage devraient inciter les ménages à rester prudents, tandis que le manque de demande et de visibilité continuera à peser sur les décisions d'investissement des entreprises", poursuit-elle.

L'économiste estime toutefois qu'après la très mauvaise performance du 3e trimestre, la contribution du commerce extérieur devrait être moins défavorable. Elle table ainsi sur une croissance nulle au 4e trimestre, ce qui porterait la croissance moyenne à seulement 0,1% en 2026. "Ce résultat est très inférieur à la croissance de 1% attendue dans la zone euro", souligne-t-elle néanmoins.

Des perspectives très moroses pour l'année qui vient...

Au-delà de cette fin d'année 2026, Charlotte de Montpellier se montre pessimiste pour l'année prochaine, que "l'économie abordera sans élan", et ne table que sur une croissance moyenne de 0,4% en 2027, avec des risques toujours orientés à la baisse.

L'économiste souligne en effet la dégradation de l'emploi, qui devrait peser de plus en plus sur la confiance, les revenus et la consommation des ménages, ainsi que des conditions de financement toujours difficiles et une incertitude très élevée concernant la fiscalité et les dépenses publiques.

"Les entreprises comme les ménages devraient continuer à reporter une partie de leurs projets. Il est dès lors difficile d'identifier un moteur capable d'entraîner un rebond significatif de la demande intérieure au cours des prochains trimestres", poursuit-elle.

... mais un faible risque de spirale inflationniste

"La seule bonne nouvelle de ces perspectives très dégradées est que le risque de spirale inflationniste reste faible", reconnaît-elle, pointant le net recul du taux d'inflation annuel, de 3,4% en octobre à 2,9% en novembre, au vu de l'estimation rapide publiée ce matin.

Dans le détail, la hausse des prix de l'énergie ralentirait pour le mois qui s'achève, sous l'effet d'un fort ralentissement de celle des prix des produits pétroliers. Il en irait de même pour les prix des services, en raison du net ralentissement de la hausse des prix des services d'hébergement et de transport.

"La faiblesse de la demande et la dégradation du marché du travail limitent les pressions salariales et la capacité des entreprises à relever leurs prix. Dans une économie pratiquement à l'arrêt, une généralisation des tensions inflationnistes semble très peu probable", conclut Charlotte de Montpellier.