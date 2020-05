Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un soldat israélien tué en Cisjordanie Reuters • 12/05/2020 à 15:00









JERUSALEM, 12 mai (Reuters) - Un jet de pierre a coûté la vie mardi à un soldat israélien en Cisjordanie occupée, où un Palestinien qui tentait de poignarder un membre des forces de l'ordre a par ailleurs été blessé, rapportent les autorités israéliennes. Selon l'armée israélienne, le conscrit de 21 ans est décédé après avoir été blessé à la tête par une pierre lancée d'un toit à Yabad, un village proche de Djénine, alors que son unité se retirait après avoir procédé à l'arrestation de quatre Palestiniens recherchés. Quelques heures plus tard, un Palestinien a tenté de poignarder un membre des forces israéliennes au point de contrôle de Kalandiya, à une cinquantaine de kilomètres plus au sud, selon un porte-parole de la police. L'auteur de l'agression a été hospitalisé dans un état grave. Ces deux actes distincts ont mis fin à l'accalmie relative qui régnait en Cisjordanie depuis le début de l'épidémie due au coronavirus. Un gouvernement israélien d'union nationale toujours dirigé par Benjamin Netanyahu doit prendre ses fonctions jeudi et l'annexion de facto des colonies juives comme de la vallée du Jourdain font partie de son programme. Les Etats-Unis se sont dits prêts à reconnaître cette annexion, dans le cadre du plan de paix présenté en février par Donald Trump. (Dan Williams, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.