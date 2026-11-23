Le fournisseur de fixations et de composants d'assemblage Lisi indique qu'un incendie s'est déclaré sur son site de Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise) dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 novembre, à la suite de l'intrusion d'un ancien salarié dans l'un des bâtiments de l'établissement.

L'incendie a touché une partie des ateliers servant au stockage ainsi que des bureaux administratifs, sans endommager les moyens industriels ni faire de blessés. L'évaluation des dommages est en cours, avec l'appui d'experts. Lisi Aerospace a déposé plainte et une enquête judiciaire est en cours.

Dès les premières heures, Lisi Aerospace a activé son plan de continuité d'activité. L'activité du site se poursuit dans des conditions adaptées et la société demeure confiante quant à la poursuite de ses opérations.

Les équipes sont pleinement mobilisées afin de sécuriser les zones affectées, d'évaluer l'état des installations, d'engager leur remise en service progressive et de limiter les répercussions pour les clients. L'incident sera pris en charge au titre de la police d'assurance.