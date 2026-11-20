Un Singapourien a été extradé pour répondre d'accusations américaines liées à un réseau international de délit d'initié

Un Singapourien a été extradé vers les États-Unis pour y répondre d’accusations selon lesquelles il aurait contribué à diriger un réseau mondial de délit d’initié qui aurait généré des dizaines de millions de dollars en tirant profit d’informations confidentielles concernant la situation financière et les projets de fusion de nombreuses entreprises.

Zhi Ge, 35 ans, a comparu pour la première fois vendredi devant un tribunal fédéral de Boston après avoir été extradé de Singapour pour répondre d’accusations de fraude boursière et de blanchiment d’argent, suite à son arrestation dans son pays d’origine en 2024, a indiqué le ministère américain de la Justice.

Il fait partie des neuf personnes au total inculpées pour avoir participé à ce que les procureurs qualifient de stratagème de délit d’initié s’étalant sur plusieurs années et reposant sur des informations fournies par des banquiers d’affaires et d’autres initiés d’entreprises.

Les procureurs affirment que Ge a dirigé ce stratagème aux côtés de Samy Khouadja, un ancien banquier d’affaires en France, et d’Eamma Safi, qui était copropriétaire d’un restaurant français avec Khouadja. Les États-Unis considèrent la plupart des prévenus, y compris Khouadja, comme des fugitifs.

Un tribunal de Singapour a récemment ordonné l’extradition de Ge vers les États-Unis. Il doit comparaître à nouveau devant un tribunal fédéral le 16 décembre pour une lecture de l’acte d’accusation.

“ Il plaidera non coupable et prévoit de mener une défense vigoureuse”, a déclaré Kevin Barron, l’avocat de Ge, dans un e-mail.

L’avocat de Khouadja n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Safi, qui est détenue aux États-Unis depuis 2025, a plaidé non coupable.

Les procureurs affirment que Khouadja, Safi et Ge ont, de 2016 à 2024, recruté des banquiers et d’autres personnes pour leur fournir des informations privilégiées sur diverses sociétés cotées en bourse et ont rémunéré des initiés en échange de ces informations illicites.

L'acte d'accusation indique que Ge a tenté de recruter d'autres initiés pour participer à ce stratagème et cite des messages qu'il a envoyés en 2019, dans lesquels il encourageait un ami comédien à New York à le présenter à “des banquiers d'affaires travaillant dans de grandes banques et spécialisés dans les fusions-acquisitions”.

L’acte d’accusation précise que ces informations leur ont permis de se livrer à des délits d’initiés avant l’annonce de diverses opérations, notamment le projet d’acquisition d’Alexion Pharmaceuticals par AstraZeneca en 2020 pour 39 milliards de dollars et l’acquisition de MorphoSys par Novartis en 2024 pour 2,9 milliards de dollars.

Ge et ses complices utilisaient également des téléphones portables “jetables” et des applications de messagerie cryptées pour dissimuler leurs activités, et communiquaient en langage codé, désignant l’argent par le terme “greens” et les partenaires potentiels d’une fusion par les termes “girls” et “models”.

Les procureurs ont indiqué que les prévenus avaient également divulgué aux journalistes les informations qu’ils avaient obtenues afin de réaliser un profit boursier une fois la nouvelle rendue publique.