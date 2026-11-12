Un sénateur républicain demande que le fabricant chinois de puces CXMT soit exclu du marché américain

Le président républicain de la commission du renseignement du Sénat a exhorté le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, à exclure le fabricant chinois de puces mémoire CXMT 688825.SS du marché américain et à lui refuser l'accès aux technologies américaines.

Le sénateur Tom Cotton a déclaré jeudi dans une lettre que CXMT “représente un risque croissant pour notre prospérité économique et notre supériorité militaire. Les États-Unis doivent prendre des mesures pour empêcher CXMT de renforcer sa présence sur le marché mondial”.