Un sénateur républicain demande que le fabricant chinois de puces CXMT soit exclu du marché américain

Le président républicain de la commission du renseignement du Sénat a exhorté le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, à exclure le fabricant chinois de puces mémoire CXMT 688825.SS du marché américain et à lui refuser l'accès aux technologies américaines.
Le sénateur Tom Cotton a déclaré jeudi dans une lettre que CXMT “représente un risque croissant pour notre prospérité économique et notre supériorité militaire. Les États-Unis doivent prendre des mesures pour empêcher CXMT de renforcer sa présence sur le marché mondial”.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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