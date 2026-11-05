Un sénateur démocrate exige que les entreprises technologiques et le président de la FCC lui remettent des documents

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Jeudi, le principal représentant démocrate au sein d’une commission d’enquête du Sénat a exigé que le président de la Commission fédérale des communications (FCC) et les entreprises technologiques ayant versé des dons au bal organisé par le président Donald Trump remettent spontanément des documents, sous peine de se voir signifier des citations à comparaître en janvier.

Le sénateur Richard Blumenthal, qui doit prendre la présidence de la sous-commission permanente d'enquête, a demandé au président de la FCC, Brendan Carr, de lui remettre les documents relatifs à la manière dont son agence a mené les enquêtes sur les entreprises médiatiques et à l'approbation, l'année dernière, de la fusion entre Paramount et Skydance

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