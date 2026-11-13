Un sénateur démocrate américain enquête sur la vente par CoreCivic d'un centre de l'ICE dans le Minnesota

Un sénateur démocrate américain de premier plan enquête sur l'acquisition par l'administration Trump d'un centre de détention pour immigrés situé dans le Minnesota auprès de CoreCivic CXW.N , soulevant des questions quant au prix et demandant à l'entreprise et au Département de la Sécurité intérieure de conserver leurs documents.

« En 2025, le DHS aurait acheté le centre correctionnel de Prairie à CoreCivic, un important prestataire de services de détention des migrants, pour 495 millions de dollars — peu après que le Minnesota eut refusé d’acquérir ce même établissement pour 75 millions de dollars », a déclaré vendredi le bureau de Maggie Hassan, qui brigue la présidence de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales lorsque les démocrates prendront le contrôle du Congrès en janvier.

Les représentants de CoreCivic et du DHS n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter ces lettres, datées du 11 novembre et rendues publiques vendredi.

Les actions des opérateurs pénitentiaires américains ont dans un premier temps chuté après la vague démocrate qui a balayé les élections de mi-mandat à travers le pays, y compris dans des États conservateurs tels que le Kansas et d’autres, dans un revirement politique majeur considéré comme une réaction à la répression menée par le président républicain Donald Trump en matière d’immigration.

L'action CoreCivic, qui a progressé d'environ 64 % depuis le début de l'année, reculait d'environ 2,5 % vendredi en milieu de matinée à la Bourse de New York.

CoreCivic, dont le siège se trouve à Brentwood, dans le Tennessee, et qui compte parmi les plus grands exploitants de prisons aux États-Unis avec 69 établissements pénitentiaires et de réinsertion à travers le pays, ainsi que son concurrent , le GEO Group GEO.N , ont tous deux publié leurs résultats du troisième trimestre dans les jours qui ont suivi les élections législatives de mi-mandat.

Le chiffre d’affaires de CoreCivic a progressé de 28 % en glissement annuel, dépassant les prévisions des analystes, grâce à une demande accrue de la part de l’agence de contrôle de l’immigration et des douanes (ICE) du Département de la Sécurité intérieure (DHS) et à la vente de quatre centres de détention au gouvernement fédéral pour un montant total de 2,21 milliards de dollars.

Le centre d’Appleton, dans le Minnesota, cité par Hassan, peut accueillir jusqu’à 1 600 détenus.

Sa présidente, Lucibeth Mayberry, a déclaré aux investisseurs que l’ICE avait commencé à intensifier ses opérations de contrôle et disposait déjà des fonds nécessaires pour poursuivre dans cette voie. Concernant l’acquisition de nouveaux centres de détention, elle a ajouté: « Nous invitons instamment l’administration de l’ICE à agir rapidement. »