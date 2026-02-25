 Aller au contenu principal
Un sénateur demande à la Chambre des représentants de procéder à un nouveau vote sur le projet de loi relatif à la sécurité aérienne
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 18:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal démocrate de la commission du commerce du Sénat américain a exhorté mercredi la Chambre des représentants à procéder à un nouveau vote sur une loi relative à l'aviation qui a échoué à une voix près après l'opposition du Pentagone.

La Chambre a voté par 264 voix contre 133 en faveur de la loi ROTOR, adoptée à l'unanimité par le Sénat en décembre, pour répondre aux préoccupations après qu'un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée sont entrés en collision dans l'espace aérien encombré au-dessus de la capitale du pays , tuant 67 personnes. La sénatrice Maria Cantwell a appelé la Chambre à procéder à un nouveau vote.

En vertu des règles de la procédure accélérée, le projet de loi avait besoin d'une majorité des deux tiers pour être adopté - et il lui a manqué une voix.

