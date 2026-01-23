Un sénateur déclare que le Congrès doit enquêter sur l'accord avec TikTok, mais déplore le manque de détails

(Ajout d'un commentaire de l'ambassade de Chine, pas de commentaires immédiats de la Maison Blanche ou de TikTok, contexte dans les paragraphes 4-7) par David Shepardson

Le sénateur démocrate Ed Markey a déclaré vendredi que le Congrès devrait enquêter sur l'accord conclu par le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, en vue de créer une coentreprise majoritairement détenue par des Américains qui sécuriserait les données américaines dans le but d'éviter l'interdiction de l'application de médias sociaux par les États-Unis.

M. Markey a déclaré que l'accord, finalisé jeudi, laissait de nombreuses questions clés sans réponse.

"La Maison-Blanche n'a fourni pratiquement aucun détail sur cet accord, notamment sur la question de savoir si l'algorithme de TikTok est réellement exempt d'influence chinoise. Ce manque de transparence pue", a déclaré M. Markey. "Le Congrès a la responsabilité d'enquêter sur cet accord, d'exiger la transparence et de s'assurer que tout accord protège réellement la sécurité nationale tout en maintenant TikTok en ligne."

La Maison-Blanche et TikTok n'ont pas immédiatement commenté les critiques de M. Markey. TikTok est utilisé par plus de 200 millions d'Américains.

ByteDance a déclaré que TikTok USDS Joint Venture LLC sécuriserait les données des utilisateurs américains, les applications et les algorithmes grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité. L'entreprise n'a divulgué que peu de détails sur la cession.

L'accord est une étape importante pour l'entreprise de médias sociaux après des années de batailles qui ont commencé en août 2020, lorsque le président Donald Trump a tenté en vain d'interdire l'application pour des raisons de sécurité nationale.

M. Trump a choisi de ne pas appliquer une loi adoptée en avril 2024 exigeant que ByteDance vende ses actifs américains avant le mois de janvier suivant, sous peine d'interdiction - une mesure confirmée par la Cour suprême.

L'accord prévoit que des investisseurs américains et internationaux détiendront 80,1 % de l'entreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9 %.

Les trois investisseurs principaux de TikTok USDS JV - le géant de l'informatique en nuage Oracle, le groupe de capital-investissement Silver Lake et la société d'investissement MGX basée à Abou Dhabi - détiendront chacun 15 %.

L'ambassade de Chine à Washington a déclaré que sa "position sur la question de TikTok a été cohérente et claire", mais n'a pas précisé si elle avait approuvé l'accord.

L'année dernière, M. Trump a déclaré que l'accord répondait aux exigences de la loi 2024 en matière de désinvestissement. En septembre, la Maison-Blanche a déclaré que l'entreprise exploiterait l'application américaine de TikTok.

TikTok a déclaré que les investisseurs dans l'entreprise comprenaient Dell Family Office - la société d'investissement du fondateur de Dell Technologies Michael Dell - ainsi que Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI et NJJ Capital.