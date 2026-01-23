 Aller au contenu principal
Un sénateur déclare que le Congrès doit enquêter sur l'accord avec TikTok, mais déplore le manque de détails
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sénateur démocrate Ed Markey a déclaré vendredi que le Congrès devrait enquêter sur l'accord conclu jeudi par ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, pour établir une coentreprise majoritairement détenue par des Américains qui sécurisera les données américaines afin d'éviter l'interdiction de l'application de médias sociaux aux États-Unis. M. Markey a déclaré que l'accord laissait de nombreuses questions clés sans réponse.

"La Maison Blanche n'a fourni pratiquement aucun détail sur cet accord, notamment sur la question de savoir si l'algorithme de TikTok est réellement exempt d'influence chinoise. Ce manque de transparence pue", a déclaré M. Markey. "Le Congrès a la responsabilité d'enquêter sur cet accord, d'exiger la transparence et de s'assurer que tout accord protège réellement la sécurité nationale tout en maintenant TikTok en ligne.”

