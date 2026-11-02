Un sénateur américain réclame un "compte rendu complet" du survol de la Maison Blanche par Air Force One

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(Ajout d'un commentaire de la FAA, d'une réponse du Pentagone et de détails dans les paragraphes 4 à 12)

par David Shepardson

La sénatrice américaine Tammy Duckworth, démocrate de l’Illinois, a demandé lundi aux agences gouvernementales de fournir un "compte rendu complet" de la décision d’autoriser le survol de la Maison Blanche par l’avion présidentiel américain dans le cadre d’une fête d’Halloween organisée pour les enfants la semaine dernière.

Mme Duckworth, principale démocrate de la sous-commission chargée de superviser l’Administration fédérale de l’aviation (FAA), a déclaré que les données de suivi des vols montraient que l’appareil avait effectué jeudi deux passages au-dessus de la Maison Blanche, à une altitude comprise entre environ 400 et 1 000 pieds (122 à 305 mètres), à proximité du sommet du monument de Washington. Elle a qualifié cette manœuvre de "cascade dangereuse" et a indiqué que le survol s’était effectué en dessous de l’altitude minimale de sécurité requise par la FAA.

Ce survol a entraîné une interruption temporaire du trafic à l’aéroport national Reagan de Washington et a suscité l’inquiétude des élus municipaux, qui ont déploré que les habitants, les responsables et l’aéroport n’aient été prévenus que 15 minutes à l’avance.

Elle a demandé à la FAA, au Pentagone et au Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche de répondre à des questions détaillées concernant le coût de cette opération et le délai de préavis limité accordé au public.

Elle a demandé au Pentagone si ce vol avait été autorisé à des fins d’entraînement et, le cas échéant, quel objectif il avait permis d’atteindre. Duckworth a demandé à Bryan Bedford, administrateur de la FAA, quand l’agence avait été informée et quelle altitude minimale elle avait autorisée.

Le Pentagone et la FAA ont indiqué qu’ils répondraient directement à Mme Duckworth. La FAA a précisé que le vol avait été coordonné avec l’agence.

La Maison Blanche et le Bureau de la gestion et du budget n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'avion est désigné sous le nom d'Air Force One lorsque le président Donald Trump se trouve à bord.

Le conseil municipal du district de Columbia a déclaré que le préavis limité concernant ce survol "en avait surpris plus d’un, y compris nous".

Les responsables des compagnies aériennes ont indiqué qu’ils avaient été prévenus moins d’une heure à l’avance.

Certaines personnes se rendant à Washington ont signalé que leurs avions avaient été contraints de tourner en rond ou qu’elles avaient subi des retards en raison de ce survol. FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué que 26 % des vols au départ et 17 % des vols à l’arrivée avaient été retardés jeudi, soit 202 au total. La plupart de ces retards étaient liés aux perturbations à l’aéroport.

Donald Trump est un fervent adepte des survols d’Air Force One, qui ont souvent lieu lors d’événements sportifs auxquels il assiste.