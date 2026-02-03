Un sénateur affirme qu'AT&T et Verizon bloquent la publication des rapports d'évaluation de la sécurité de Salt Typhoon

La sénatrice démocrate Maria Cantwell a déclaré mardi que Verizon et AT&T bloquaient la publication de documents clés concernant une opération d'espionnage chinoise massive qui aurait infiltré les réseaux de télécommunications américains, connue sous le nom de Salt Typhoon, et a demandé à leurs directeur général de se présenter devant le Congrès pour répondre aux questions.

Mme Cantwell a demandé aux deux entreprises de lui communiquer les évaluations de sécurité réalisées par Mandiant, l'unité de cybersécurité d'Alphabet. Selon elle, Mandiant a refusé de fournir les évaluations de sécurité du réseau demandées, apparemment à la demande d'AT&T et de Verizon.

"Si AT&T et Verizon n'ont pas l'intention de fournir volontairement des documents clés au Congrès, je pense que cette commission doit rapidement convoquer une audience avec leurs directeur général afin qu'ils puissent expliquer pourquoi les Américains devraient avoir confiance dans la sécurité de leurs réseaux alors qu'il est de plus en plus évident que les pirates de Salt Typhoon restent actifs et ne sont pas découragés", a déclaré Mme Cantwell dans une lettre adressée à Ted Cruz, président du Comité sénatorial du commerce.