Un semestre qui démarre bien sur les marchés, en attendant le rapport sur l'emploi américain

Sur la place parisienne, Société Générale (+3,38%) a été galvanisée par Deutsche Bank, qui a relevé sa recommandation sur le titre de Conserver à Acheter. Les valeurs cycliques comme Renault (+4,47%) ou Saint-Gobain (+1,82%) ont également été recherchées, contrairement à EssilorLuxottica (-1,71%), dégradée par RBC et dernière du CAC 40.

En attendant, la journée de jeudi a été très chargée en statistiques. En Europe, les PMI Markit de juin et le taux de chômage de mai ont été un peu meilleurs que prévu. Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage (364 000) sont ressorties sous les attentes, mais l'ISM manufacturier est au plus bas depuis janvier.

Mais à plus court terme, le regard des investisseurs se porte avant tout sur le rapport mensuel sur l'emploi américain. Celui-ci sera rendu public demain, et confirmera ou infirmera la solidité de la reprise économique, ce qui devrait influencer les futures décisions des banques centrales, notamment la Fed, qui place la bonne santé du marché de l'emploi au-dessus du reste.

La prudence reste en effet de mise ces temps-ci, alors que le variant Delta du Covid-19 menace. L'OMS s'est notamment inquiété aujourd'hui de la hausse des contaminations en Europe, qui pourrait provoquer une nouvelle vague épidémique si les populations et les autorités ne font montrent pas plus de discipline. De son côté, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a déclaré que la zone euro restait à la merci des mutations du virus.

De l'autre côté de l'Atlantique, la hausse est plus mesurée: après ses records de la la veille, le S&P 500 continue de gagner en fin d'après-midi 0,28%. Le Dow Jones gagne pour sa part 0,25% et le Nasdaq cède 0,25%.

