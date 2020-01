Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un séisme secoue Miami et les Caraïbes Reuters • 28/01/2020 à 23:12









(.) MIAMI, 28 janvier (Reuters) - Un puissant séisme de magnitude 7,7 a provoqué un début de panique et des évacuations mardi à Miami, en Jamaïque et sur les îles Caïmans, sans faire de victimes selon les premières constatations. Une alerte au tsunami a été émise pour plusieurs pays des Antilles et d'Amérique centrale peu après cette secousse survenue dans la mer des Caraïbes. "Des vagues de tsunami atteignant 30 cm à 1 m au-dessus du niveau des marées sont possibles sur certaines côtes de Belize, Cuba, du Honduras, du Mexique, des îles Caïmans et de la Jamaïque", a précisé le Centre international d'information sur les tsunamis avant de lever son alerte. L'épicentre du séisme a été localisé entre la Jamaïque, les îles Caïmans et Cuba, à une profondeur de 10 km. A Miami, plusieurs bâtiments du centre-ville ont tremblé mais les secours n'ont fait état d'aucune victime. Le tremblement de terre a été moyennement ressenti à Kingston ou La Havane, les capitales jamaïcaine et cubaine. (Zachary Fagenson avec Dave Graham à Mexico, Sandra Maler à Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)

