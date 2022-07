Un second trimestre en demi-teinte pour le parapétrolier Baker Hughes

(AOF) - Le parapétrolier américain Baker Hughes a enregistré 5,9 milliards de dollars de commandes sur le second trimestre en chute de 14% par rapport au premier trimestre mais en hausse de 15% par rapport à 2021. Les revenus s'établissent à 5 milliards de dollars pour le trimestre en progression de 4% par rapport au premier trimestre mais en baisse de 2% par rapport à l'exercice précédent à la même période. Le résultat opérationnel ajusté est de 376 millions de dollars en hausse de 8% et de 13% par rapport à l'exercice précédent.

La perte nette par action est de 0,84 dollar contre 0,08 dollar en 2021.

" D'une part, les perspectives de la demande pour les 12 à 18 prochains mois se détériorent, car l'inflation érode le pouvoir d'achat des consommateurs et les banques centrales augmentent agressivement les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation " a commenté la société.

Avant d'ajouter : " D'autre part, en raison d'années de sous-investissement à l'échelle mondiale et du besoin potentiel de remplacer les barils russes, des contraintes d'approvisionnement plus larges peuvent, de manière réaliste, maintenir les prix des matières premières à des niveaux élevés, même dans un scénario de destruction modérée de la demande. Par conséquent, nous pensons que les perspectives pour les prix du pétrole restent volatiles, mais soutiennent toujours des niveaux d'activité élevés, car des dépenses plus élevées sont nécessaires pour réorganiser la carte énergétique mondiale et compensent probablement la destruction de la demande dans la plupart des scénarios de récession."

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.