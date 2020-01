Un robot-balle, des télévisions-caméras et la ville du tout connecté au show de la tech

Les géants de l'électronique et de l'automobile ont présenté leurs dernières innovations et projets lundi à Las Vegas où s'ouvre le salon annuel des technologies de grande consommation (7-10 janvier).

Robots coach

Le patron de l'électronique chez Samsung Hyun-Suk Kim présente Ballie, un robot de maison tout rond, à la veille de l'ouverture du CES 2020 au grand public ( AFP / Robyn Beck )

Il s'appelle Ballie, il arrive à peine à la cheville des humains et prétend régenter la maisonnée. Le robot en forme de petit ballon coloré de Samsung suit à la trace son propriétaire et l'encourage à faire de l'exercice.

Il donne aussi des ordres aux appareils connectés de la maison, y compris au robot-aspirateur quand les occupants sont partis et que le chien a renversé la corbeille à pain et mis des miettes partout.

"Ballie peut aussi prendre des photos. Il aide les personnes âgées à rester en contact et c'est un nouvel ami pour vos enfants et vos animaux", a détaillé H.S. Kim, le patron de l'électronique chez Samsung.

Samsung a aussi dévoilé un prototype de lunettes à réalité augmentée. Elles permettent d'afficher devant soi un coach virtuel qui compte les pompes et les fentes. Les lunettes se couplent à l'exosquelette "Gems", présenté il y a un an, qui se porte sur les hanches pour corriger la posture.

Décollage imminent

Un prototype du S-A1 de Hyundai au CES de Las Vegas le 6 janvier 2020 ( AFP / DAVID MCNEW )

Le Sud-Coréen Hyundai a annoncé lundi qu'il allait produire des appareils volants pour Uber, qui entend lancer un réseau de taxis partagés aériens en 2023.

Le groupe a indiqué dans un communiqué qu'il allait fabriquer ces véhicules électriques à 100%, pouvant transporter quatre personnes, à échelle industrielle.

Cet accord pourrait aider Uber à réaliser son objectif de déployer des taxis aériens dans quelques villes d'ici 2023.

Jaiwon Shin, le patron de la division mobilité aérienne urbaine de Hyundai, a dit s'attendre à ce que les coûts restent raisonnables grâce à la fabrication à grande échelle.

Ville sur mesure

Toyota President and CEO Akio Toyoda (L) and Danish architect Bjarke Ingel reveal plans for a prototype "city" of the future at the base of Mt. Fuji in Japan during the Toyota press conference at the 2020 Consumer Electronics Show ( AFP / Robyn Beck )

Toyota a l'intention de créer une "ville tissée" de 70 hectares au pied du Mont Fuji, alimentée par des piles à hydrogène, pour tester la conduite autonome et d'autres technologies à moyenne échelle.

"Construire une ville à partir de rien, même petite, représente une occasion unique de développer des technologies, comme un système numérique de gestion des infrastructures", a déclaré le président du groupe, Akio Toyoda.

Environ 2.000 personnes vivront dans cette commune, y compris des employés de Toyota et des chercheurs invités.

Le cabinet d'architecte danois Bjarke Ingels va collaborer à ce projet, notamment pour construire des habitations dans des matériaux durables. Elles seront garnies d'appareils connectés et de robots, et inclueront aussi des capteurs pour vérifier la bonne santé des occupants.

En termes de mobilité, les habitants auront le choix entre différents types de véhicules autonomes mais aussi des trottinettes et des vélos.

Lèche-vitrine à la télé

LG's latest LG GX series OLED 4 K and 8K television are seen at the LG press conference at the 2020 Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, Nevada ( AFP / Robyn Beck )

A partir de cette année, les propriétaires d'un téléviseur connecté webOS de LG pourront acheter des objets qu'ils voient à l'écran dans les émissions partenaires, d'après la start-up TheTake.

Ils pourront aussi poser des questions et obtenir des réponses en temps réel sur ce qui se passe à l'écran, qu'il s'agisse de sport, d'infos ou de films.

Les groupes de médias NBC Universal, A+E Networks, Crown Media Family Networks et WarbneMedia sont partenaires.

La 5G à moins de 500 dollars

A man uses a new TCL 10 series phone at the TCL news event during the 2020 Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas ( AFP / DAVID MCNEW )

Une cinquantaine d'opérateurs ont commencé à déployer des réseaux 5G dans le monde. Encore faut-il avoir un téléphone compatible.

Le géant chinois de l'électronique TCLa offert un aperçu de 3 nouveaux smartphones, dont un taillé sur mesure pour la dernière génération de téléphonie mobile.

Le groupe a promis qu'ils coûteraient chacun moins de 500 dollars.

TCL travaille en outre à un smartphone dont l'écran se plie comme un livre et à un casque qui donne à son utilisateur l'impression de regarder un écran de télévision de 2,8 mètres.

Souriez, vous êtes filmés...

Skyworth chief executive Tony Wang unveils premium 8K TV models at the Consumer Electronics Show ( AFP / Glenn CHAPMAN )

...par votre TV. Le groupe chinois Skyworth lance ses nouveaux téléviseurs aux Etats-Unis et en Europe, avec leur résolution en 8K, des technologies intégrées d'intelligence artificielle et des caméras dirigées vers le spectateur.

"Nous pensons que ces caméras comprises dans la télévision vont devenir une tendance mondiale", assure Tony Wang, le directeur exécutif de Skyworth.

Télévision verticale

Elle est déjà utilisée en Corée du Sud, mais elle va être disponible à la vente dans d'autres pays en 2020 : la "Sero" ("vertical" en coréen) de Samsung est un téléviseur qui pivote sur lui-même, pour passer de l'horizontale à la verticale, comme les tablettes ou les smartphones.

La combinaison de l'intelligence artificielle et des caméras permet de passer des appels vidéo, de prendre des photos et aussi de suivre les mouvements pour applications d'exercice physique ou des jeux vidéo.

