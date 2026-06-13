Un retrait de la France du projet de char franco-allemand ne peut être exclu, dit Rheinmetall

La France pourrait se retirer du projet franco-allemand de char de combat MGCS, a déclaré samedi le président du directoire de Rheinmetall RHMG.DE , l'un des actionnaires du projet, ce qui pourrait constituer le dernier coup dur porté à la coopération entre les deux pays en matière de défense.

"Il y a toujours un risque, mais rien n'a encore été décidé", a déclaré Armin Papperger au journal Welt am Sonntag, à propos du projet dans lequel le constructeur franco-allemand de chars KNDS et le groupe français Thales TCFP.PA détiennent également des participations.

Sollicité, le gouvernement français n'a pas répondu dans l'immédiat à un commentaire de Reuters.

En début de semaine, l'Elysée a annoncé que le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz avaient constaté que le projet commun entre la France et l'Allemagne d'avion de combat du futur (Scaf) ne pourrait pas être mené à bien, mettant ainsi fin à des années de difficiles négociations politiques et industrielles.

(Reportage Christoph Steitz; avec la contribution de Gus Trompiz; version française Claude Chendjou)