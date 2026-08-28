Un responsable indien intransigeant exhorte les entreprises agroalimentaires à faire preuve d'éthique dans le contexte d'une polémique sur l'étiquetage et les ingrédients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un responsable réfute l'argument de l'industrie selon lequel les étiquettes d'avertissement sont inutiles

* Premiers commentaires d'un responsable gouvernemental sur l'article de Reuters

* Le responsable affirme que les entreprises doivent aller au-delà du simple respect de la loi et agir de manière éthique

* La colère du public monte en Inde face à l'absence d'étiquetage et aux différences entre les ingrédients

par Aditya Kalra

L’un des commissaires à la sécurité alimentaire les plus stricts d’Inde a exhorté les entreprises à faire preuve de plus d’éthique et à ne pas appliquer des normes nutritionnelles différentes en Inde et à l’étranger, en réaction à un article de Reuters qui a révélé des divergences dans les formules et l’étiquetage. Les commentaires de Tukaram Mundhe, commissaire à l’alimentation de l’État indien du Maharashtra, interviennent dans un contexte de colère et de débat parmi les consommateurs et les experts de la santé, après que Reuters a rapporté cette semaine que les entreprises fabriquaient différentes versions d’un même produit pour se conformer aux réglementations locales, aux goûts et au pouvoir d’achat.

Par exemple, une canette de Fanta vendue à Londres contient 63 calories, tandis que le produit de même taille vendu en Inde contient trois fois plus de sucre et 185 calories. “Où est l’éthique dans tout cela? Les entreprises devraient non seulement respecter les obligations légales, mais aussi adopter un comportement éthique. Pourquoi ces normes différentes?”, a déclaré M. Mundhe à Reuters vendredi lorsqu’il a été interrogé sur ces révélations, marquant ainsi les premiers commentaires d’un responsable gouvernemental sur cette affaire.

“Elles ont une responsabilité envers la société”, a-t-il ajouté. Coca-Cola KO.N , PepsiCo PEP.O et Nestlé NESN.S — acteurs clés du marché indien de l’alimentation et des boissons, qui pèse plus de 100 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars — n’ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant ses propos. M. Mundhe est devenu le responsable de la sécurité alimentaire le plus en vue de l’Inde grâce à ses campagnes de contrôle rigoureuses menées dans le Maharashtra, l’État le plus riche du pays où se trouve Mumbai. Ses équipes ont effectué des descentes dans des établissements de toutes tailles ces dernières semaines, notamment chez Domino’s, McDonald’s et bien d’autres, en fermant certains pour cause de mauvaises conditions d’hygiène.

AVERTISSEMENTS SUR LES EMBALLAGES Reuters a également rapporté cette semaine que des entreprises telles que Coca-Cola et des groupes représentant Nestlé, PepsiCo et d’autres ont mené avec succès une campagne de lobbying contre le projet indien visant à imposer des étiquettes d’avertissement sur le devant des emballages, alors même que ces entreprises les apposent volontairement sur leurs produits depuis des années sur de nombreux marchés européens.

L’autorité fédérale indienne de régulation alimentaire a cédé après une réunion tendue en mars, au cours de laquelle un dirigeant de Coca-Cola a fait valoir que les avertissements étaient inutiles, car ils n’empêcheraient pas les consommateurs de consommer des aliments sucrés de toute façon, et parce que les médecins indiens avaient déjà bien informé leurs patients sur ce qu’il fallait éviter, a rapporté Reuters. Dans un message publié sur LinkedIn, où il a partagé l’article de Reuters, M. Mundhe a réfuté cette remarque en déclarant: “Les avertissements ne sont pas une insulte à l’intelligence des consommateurs, ils la respectent.”

“L’argument selon lequel les médecins conseillent déjà leurs patients passe à côté de l’essentiel: la prévention ne devrait pas dépendre du fait d’être déjà malade”, a-t-il écrit.

La Cour suprême indienne a critiqué New Delhi pour ses retards dans la mise en place de l’étiquetage sur le devant des emballages et a appelé à sa mise en œuvre urgente. Au cœur de ce débat public, le directeur général mondial de Nestlé a déclaré cette semaine que l’entreprise souhaitait que l’Inde consulte les fabricants lors de l’élaboration des règles relatives à l’étiquetage sanitaire sur le devant des emballages des aliments et des boissons, afin de garantir que cela soit fait de manière “scientifique”.