Un responsable américain estime que les prochaines ventes aux enchères de fréquences pourraient rapporter plus de 100 milliards de dollars

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Le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, a déclaré mercredi que les prochaines enchères de spectre sans fil prévues au cours des deux prochaines années pourraient facilement générer plus de 100 milliards de dollars de recettes.

En juillet, l'agence américaine des télécommunications a voté l'organisation, l'année prochaine, d'une vente aux enchères portant sur 160 mégahertz de spectre de bande moyenne dans la bande C supérieure, qui aura lieu en 2027. L'administration Trump a annoncé vendredi qu'elle préparait le terrain pour plusieurs ventes aux enchères de spectre 6G à partir de 2028.