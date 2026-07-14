Un responsable américain affirme que Nvidia a commencé à livrer en Chine ses puissantes puces d'IA H200

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* Un responsable du ministère du Commerce indique que « très peu » de puces H200 ont été livrées

* Le fabricant chinois d'équipements de télécommunications ZTE figure parmi les entreprises autorisées à recevoir des puces

* Un démocrate affirme que Trump utilise les contrôles à l'exportation comme « monnaie d'échange »

par David Shepardson et Karen Freifeld

Un haut responsable américain a déclaré mardi au Congrès qu’un petit nombre de puces H200 de Nvidia NVDA.O , la deuxième puce d’IA la plus puissante de l’entreprise, avaient été livrées en Chine à ce jour. « Les exportations de puces H200 vers la Chine ont été minimes jusqu’à présent », a déclaré Jeffrey Kessler, sous-secrétaire au Commerce chargé de l’industrie et de la sécurité, devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Il a précisé que les livraisons de puces H200 avaient commencé , mais que leur nombre était « très faible ». Reuters a rapporté qu’une filiale du fabricant d’équipements de télécommunications ZTE Corp 000063.SZ et deux autres entreprises chinoises figuraient parmi les dernières entités à avoir reçu l’autorisation des États-Unis d’acheter des puces avancées d’IA Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O . En mai, Reuters avait indiqué que le ministère du Commerce avait autorisé une dizaine d’entreprises chinoises à acheter le H200, mais aucune livraison n’avait encore eu lieu à ce moment-là. Des sources avaient alors précisé qu’Alibaba

9988.HK , Tencent 0700.HK et Bytedance figuraient parmi les entreprises autorisées.

M. Kessler a déclaré que le ministère du Commerce avait fourni au Congrès une liste confidentielle des demandes concernant les puces H200 et de leur statut, sans toutefois donner plus de détails. Les ventesà la Chine de puces H200 de Nvidia sont devenues un point névralgique dans la rivalité technologique plus large entre les États-Unis et la Chine. Washington cherche à limiter l’accès de Pékin aux puces de pointe susceptibles d’être utilisées à des fins militaires.

Le représentant américain Gregory Meeks, principal démocrate de la commission, a critiqué le département pour n’avoir ajouté aucune entreprise chinoise à la liste des contrôles à l’exportation depuis octobre, ce qui constitue la plus longue période sans ajout depuis plus d’une décennie.

Il a déclaré que le président Donald Trump « a transformé les contrôles à l’exportation en monnaie d’échange dans le cadre de négociations plus larges avec la Chine » et « a affaibli les mesures de protection existantes, notamment en approuvant des licences pour des puces d’IA de pointe destinées à la Chine ».

M. Kessler a défendu la position du département et a souligné qu’il était important de faire respecter la liste existante des entreprises chinoises soumises à des restrictions. Il a indiqué que d’autres mesures allaient être prises en matière de réglementation de l’IA. « Je ne souhaite pas remplacer la règle de diffusion, car je ne pense pas qu’elle mérite d’être remplacée », a déclaré M. Kessler, ajoutant que cela aurait entravé l’écosystème mondial de l’IA. Il a toutefois précisé: « Des mesures réglementaires seront prises à l’avenir dans le domaine des puces et de l’IA. » Le mois dernier, Reuters a rapporté que le ministère du Commerce avait suspendu l’ajout de la start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek , du fabricant de puces mémoire ChangXin Memory Technologies et de plus de 100 autres entreprises signalées comme présentant des risques pour la sécurité nationale à la « liste des entités », selon deux personnes proches du dossier, alors que l’administration Trump tente d’éviter une escalade des tensions avec Pékin.

Les entreprises américaines ne peuvent pas expédier de marchandises, de logiciels ou de technologies aux entreprises figurant sur cette liste sans licence, qui a toutes les chances de leur être refusée.

M. Kessler a également défendu vendredi la décision de l’administration Trump d’assouplir les contrôles à l’exportation vers les Émirats arabes unis, facilitant ainsi l’exportation de puces d’IA Nvidia, d’équipements militaires, de satellites commerciaux et d’engins spatiaux, dans le but de renforcer les relations entre les deux alliés.