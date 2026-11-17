Un responsable américain affirme que les récents problèmes techniques ne sont pas liés à des cyberattaques

La série récente de pannes technologiques aux États-Unis n’est pas liée à des cyberattaques, mais plutôt au vieillissement des systèmes informatiques qui ont besoin d’être modernisés, a déclaré mardi le plus haut responsable de la sécurité intérieure du pays.

Les perturbations survenues chez United Airlines UAL.O , la Federal Aviation Administration , Microsoft MSFT.O et JPMorgan Chase JPM.N ont suscité l'inquiétude.

« Certaines des technologies qu’ils mettent en place consistent à superposer de nouvelles technologies à des systèmes informatiques vraiment anciens, ce qui semble tout simplement submerger le système », a déclaré Markwayne Mullin à CNBC. « Mais cela n’a rien à voir avec des cyberattaques, et je pense que nous allons voir de plus en plus de cas de ce genre à mesure que de nouvelles technologies seront déployées. »

Markwayne Mullin a estimé que les entreprises devraient peut-être commencer à informer leurs clients avant de procéder à une mise à niveau programmée et les avertir d’éventuelles perturbations pendant une courte période.

« Je peux vous affirmer avec une certitude de 98 % qu’il ne s’agit pas d’une cyberattaque », a-t-il ajouté.

Markwayne Mullin a précisé que mardi, à 14 h 20 (heure de l’Est), un test prévu de longue date du système d’alerte d’urgence aurait lieu. Les chaînes de radio et de télévision de tout le pays interrompront leur programmation habituelle pour diffuser un message de test d’une minute.

Vendredi, la FAA a décrété un arrêt au sol de près de cinq heures, ce qui a conduit les compagnies aériennes à annuler plus de 18 000 vols en trois jours, la plus longue interruption depuis les attentats du 11 septembre 2001. Cette interruption a été imputée à l’installation d’un seul routeur dans un site isolé de l’Arkansas.

United a déclaré qu’un problème informatique lundi avait contraint de nombreux vols au décollage à être suspendus, tandis que JPMorgan Chase , la plus grande banque américaine, a rencontré lundi des difficultés pour traiter les transactions en raison d’un bug logiciel, mais a précisé qu’il n’y avait aucune preuve qu’il s’agisse d’une cyberattaque.

Samedi, Microsoft a annoncé que ses services avaient été entièrement rétablis sur Teams, Outlook et ses autres produits, mettant ainsi fin à une panne mondiale qui a paralysé les communications en ligne des entreprises et des administrations pendant plus de 24 heures. Microsoft a expliqué que des problèmes de serveurs étaient à l’origine de l’incident et qu’il n’avait pas connaissance d’activité malveillante.