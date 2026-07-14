Un responsable américain affirme que les livraisons de puces Nvidia H200 vers la Chine ont commencé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails issus de l'audience et d'informations contextuelles tout au long du texte) par David Shepardson et Karen Freifeld

Un haut responsable américain a déclaré mardi au Congrès que « très peu » de puces Nvidia

NVDA.O H200 avaient été expédiées à ce jour vers la Chine ou Hong Kong. En mai, Reuters avait rapporté que le ministère du Commerce avait autorisé une dizaine d’entreprises chinoises à acheter la puce d’IA H200 de Nvidia , la deuxième plus puissante de la marque, mais qu’aucune livraison n’avait encore eu lieu. Jeffrey Kessler, sous-secrétaire au Commerce chargé de l’industrie et de la sécurité, a déclaré devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants que les livraisons de puces H200 avaient commencé, mais que leur nombre était « très faible ».

Plus tard au cours de l’audition, M. Kessler a qualifié ce volume de « négligeable ». Il a indiqué que le ministère du Commerce avait fourni au Congrès une liste confidentielle des demandes de puces H200 et de leur statut, sans toutefois donner plus de détails.

Ces livraisons font l’objet d’une surveillance étroite, car le H200 est l’un des processeurs d’IA les plus avancés de Nvidia, et les ventes à la Chine sont devenues un point névralgique dans la rivalité technologique plus large entre les États-Unis et la Chine. Washington cherche à limiter l’accès de Pékin aux puces de pointe susceptibles d’être utilisées à des fins militaires.

Le député américain Gregory Meeks, principal démocrate de la commission, a critiqué mardi le département pour n’avoir ajouté aucune entreprise chinoise à la liste des contrôles à l’exportation depuis octobre, ce qui constitue la plus longue période sans ajout depuis plus d’une décennie.

Il a déclaré que le président Donald Trump « a transformé les contrôles à l'exportation en monnaie d'échange dans le cadre de négociations plus larges avec la Chine » et « a affaibli les mesures de protection existantes, notamment en approuvant des licences pour des puces d'IA de pointe destinées à la Chine ».

M. Kessler a défendu la position du ministère et a souligné qu’il était important de faire respecter la liste existante des entreprises chinoises soumises à des restrictions. Reuters a rapporté le mois dernier que le ministère du Commerce avait suspendu l’ajout de la start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek , du fabricant de puces mémoire ChangXin Memory Technologies et de plus de 100 autres entreprises signalées comme présentant des risques pour la sécurité nationale à la « liste des entités », selon ‌deux personnes proches du dossier, alors que l’administration Trump tente d’éviter une escalade des tensions avec Pékin.

Les entreprises américaines ne peuvent pas expédier de marchandises, de logiciels et de technologies aux entreprises figurant sur cette liste sans licence, qui a de fortes chances de leur être refusée.

M. Kessler a également défendu vendredi la décision de l’administration Trump d’assouplir les contrôles à l’exportation vers les Émirats arabes unis, facilitant ainsi l’exportation de puces d’IA Nvidia, d’équipements militaires, de satellites commerciaux et d’engins spatiaux, dans le but de renforcer les relations entre les deux alliés.