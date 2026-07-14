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Un responsable américain affirme que les livraisons de puces H200 vers la Chine ont commencé
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 16:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un haut responsable américain a déclaré mardi devant le Congrès que « très peu » de puces H200 de Nvidia NVDA.O avaient été livrées à ce jour en Chine ou à Hong Kong.

En mai, Reuters avait rapporté que le ministère du Commerce avait autorisé une dizaine d’entreprises chinoises à acheter la deuxième puce d’IA la plus puissante de Nvidia, la H200, mais qu’aucune livraison n’avait encore eu lieu. Jeffrey Kessler, sous-secrétaire au Commerce chargé de l’industrie et de la sécurité, a déclaré devant une commission de la Chambre des représentants américaine que les livraisons de puces H200 avaient commencé, mais qu’elles étaient « très peu nombreuses ».

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