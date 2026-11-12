Un relèvement de recommandation chez KBC dope Melexis

Melexis prend 2,8%, à 58,3 EUR, à Bruxelles, soutenu par des commentaires de KBC, qui relève sa recommandation de "conserver" à "accumuler", avec un objectif de cours maintenu à 75 EUR, estimant que la récente publication trimestrielle d'Infineon "constitue un nouveau signal encourageant" pour le groupe belge de semi-conducteurs destinés au secteur automobile.

La banque belge rappelle que le chiffre d'affaires de la division automobile d'Infineon a progressé de 8% en rythme trimestriel, à 2,09 MdsEUR, tandis que la marge du segment s'est nettement améliorée, passant de 18,4% à 22,4%. "La croissance a été généralisée, touchant les microcontrôleurs, les composants intelligents, les composants de puissance et les transistors MOSFET", ajoute-t-elle.

"Dans l'ensemble, les commentaires d'Infineon confortent l'hypothèse selon laquelle le cycle des semi-conducteurs automobiles a dépassé son point bas. Ils contrebalancent également utilement le discours plus prudent de NXP et renforcent notre confiance dans une accélération de la croissance de Melexis et une amélioration de sa rentabilité en 2027", poursuit KBC.

Si l'établissement belge souhaite voir l'amélioration des commandes se traduire par une accélération plus claire de la croissance du chiffre d'affaires, il considère néanmoins que les signaux sectoriels évoluent de plus en plus dans la bonne direction.