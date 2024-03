Un règlement européen renforce la transparence des locations de courte durée

(AOF) - Le Conseil des ministres de l’UE a adopté ce lundi un règlement sur la collecte et le partage de données pour les services de location d'hébergement de court terme. Ce texte renforcera la transparence dans le domaine de la location d'hébergements à court terme et aidera les pouvoirs publics à réglementer cette partie de plus en plus importante du secteur du tourisme. Le texte est adopté après que le Conseil a voté en faveur du texte du Parlement européen, et sera applicable deux ans après sa publication au Journal officiel de l’Union.

Les nouvelles règles prévues par le règlement introduisent des exigences d'enregistrement harmonisées pour les locations à court terme, y compris l'octroi d'un numéro d'enregistrement unique à afficher sur les sites Internet spécialisés et les plateformes en ligne. "Cela aidera les autorités compétentes à produire des statistiques fiables et à prendre des mesures réglementaires pertinentes" estime le Conseil.

