Un réfugié syrien tué à la frontière grecque - sources turques

ISTANBUL, 2 mars (Reuters) - Un réfugié syrien qui tentait de gagner la Grèce à partir de la Turquie a été mortellement blessé lundi à la suite d'une intervention des forces de sécurité grecques pour bloquer le passage de migrants rassemblés à la frontière, ont déclaré à Reuters deux responsables des services de sécurité turcs. Plus de 10.000 migrants ont convergé vers la frontière gréco-turque ce week-end après la décision des Turcs de ne plus retenir les migrants sur leur territoire, selon les autorités grecques. (Orhan Coskun, version française Jean-Stéphane Brosse)

