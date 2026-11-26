Les principales Bourses européennes devraient s'orienter à la hausse jeudi matin, le courant vendeur ayant dominé ces deux dernières semaines tendant à s'essouffler à Wall Street, où les marchés resteront fermés aujourd'hui pour la fête de Thanksgiving avant de ne rouvrir que pour une séance écourtée vendredi. Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 se dirige vers des gains de l'ordre de 1,5% l'ouverture, le DAX affiche une progression théorique de 1,8% et l'Euro STOXX 50 gagne plus de 2% en cotations électroniques.

L'absence des investisseurs américains devrait limiter les mouvements sur l'ensemble des marchés, mais l'absence d'emballement des cours du pétrole et le tassement des rendements obligataires pourraient venir soutenir la tendance.

Les intervenants semblent aussi rassurés par le fait que New York ait échappé au pire hier soir: après avoir perdu jusqu'à 4,6% au plus bas de la séance, le Nasdaq Composite a fini la séance sur un repli limité, de l'ordre de 0,6%, sauvé par quelques timides rachats à bon compte.

Les places américaines sont également parvenues à résister à un regain des tensions commerciales, marqué par la présentation par Washington de nouveaux droits de douane visant quatorze partenaires commerciaux, et à une accélération plus forte que prévu de l'inflation.

À la clôture, le S&P 500 reculait de 0,2%, tandis que le Dow Jones s'adjugeait un peu plus de 0,3%.

À la peine ces derniers temps en raison de la désaffection qui touche les valeurs de l'IA, Wall Street est clairement à la recherche d'un second souffle en ce moment et les investisseurs pressés de se mettre à l'abri pourraient bien décider de se tourner vers l'Europe, où les marchés semblent sous-évalués aux yeux de beaucoup.

Cette tentation pourrait s'exacerber aujourd'hui avec la fermeture des marchés d'actions américains.

Ces dernières semaines, les marchés européens ont surperformé leurs homologues américains grâce à la solidité des résultats des entreprises de la région et à la faiblesse de l'euro, qui renforce leur compétitivité à l'international.

Sur le mois écoulé, l'indice STOXX Europe 600 a limité son repli autour de 2,3% alors que le S&P 500 a chuté de 6,4% dans l'intervalle.

L'Europe résiste, Wall Street pose question

Si les incertitudes planant au-dessus de la zone euro et de la France en particulier ne sont pas encore levées, la multiplication des signes montrant une amélioration de l'économie conduit les investisseurs à se positionner en vue d'encaisser des gains éventuels.

La désaffection actuelle pour les marchés américains s'explique aussi par les questions que se posent les investisseurs sur les intentions de la Fed sur le calendrier de son programme de hausse des taux, alors que la croissance ne cesse de surprendre à la hausse et que les tensions inflationnistes perdurent.

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei s'apprêtait à finir la journée sur une hausse de 0,9%, tirée par un rebond des valeurs technologiques et le recul du yen.

En Chine, le CSI 300 des principales capitalisations du pays ne parvenait pas à se redresser et cédait encore plus de 0,1% jeudi.

Sur le marché obligataire américain, avant la pause de Thanksgiving, le rendement des Treasuries à dix ans a fini en baisse de presque six points de base hier soir, à 4,8480%, à la faveur d'un retour sur les valeurs sûres.

Le dollar remonte autour de 1,0967 face à l'euro pour se maintenir à des plus hauts depuis mars 2025 face à la monnaie unique.

Le climat général reste favorable au billet vert, entre moindre appétit pour les actifs plus risqués et indicateurs économiques solides aux Etats-Unis, qui plaident pour moins de soutien monétaire.

Le marché pétrolier fait preuve de fermeté pour la troisième séance consécutive sur fond d'intensification des attaques au Moyen-Orient, où les Houthis du Yémen affirment avoir attaqué la plus grande raffinerie d'Arabie saoudite, située à côté de l'un des plus grands terminaux d'exportation de brut au monde.

L'Iran a également signalé que plusieurs navires traversant le détroit d'Ormuz avaient été heurtés par des mines.

Le Brent grignote 0,1% à 94,7 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,3% à près de 84 dollars.