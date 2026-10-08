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Un rapport de l'armée américaine fait état de « défaillances systématiques » dans l'accident mortel survenu en 2025 entre un hélicoptère et un avion à réaction, qui a coûté la vie à 67 personnes
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 16:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un rapport d'enquête de l'armée américaine sur la collision entre un avion régional d'American Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, consulté par Reuters, a conclu que l'accident était dû à plusieurs défaillances systémiques.

Ce rapport, jusqu’alors non divulgué et achevé en mai, indique que le facteur déterminant a été deux interruptions de transmission radio qui ont empêché l’équipage de l’hélicoptère de recevoir des informations cruciales de la part du contrôle aérien.

Le rapport a également mis en évidence un certain nombre d’autres problèmes, notamment des défaillances techniques du Black Hawk et le fait que les équipages d’hélicoptères ne respectaient pas systématiquement le nombre d’heures de vol minimum requis deux fois par an.

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