Un projet de loi américain vise à lever les obstacles à l'accès aux traitements médicamenteux pour les personnes souffrant d'une dépendance aux opiacés

Deux législateurs démocrates américains ont dévoilé mardi un projet de loi visant à améliorer l'accès à la buprénorphine, un médicament capable de traiter efficacement la dépendance aux opiacés mais qui n'est pas couramment utilisé.

Le projet de loi, baptisé "BUPE for Recovery Act", rédigé par le sénateur américain Martin Heinrich (Nouveau-Mexique) et le représentant new-yorkais Paul Tonko, vise à lever un obstacle réglementaire auquel se heurtent les pharmacies lorsqu’elles commandent ce médicament, a indiqué le bureau de Heinrich à Reuters.

Les distributeurs de médicaments tels que McKesson MCK.N et Cardinal Health CAH.N sont tenus de signaler les commandes suspectes de substances contrôlées à une base de données gérée par la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine, connue sous le nom de SORS. Ce signalement peut entraîner le blocage des commandes.

La buprénorphine, souvent appelée "bupe", est techniquement un opioïde et figure parmi les médicaments devant faire l’objet d’une déclaration, ce que les médecins spécialisés dans les addictions déplorent depuis longtemps. "Ce traitement est signalé au même titre qu’un poison", a déclaré Gregory Famiglio, médecin spécialisé dans les addictions basé en Pennsylvanie, lors d’un entretien.

Les pharmacies ne connaissent pas les seuils de commande, et la crainte de sanctions peut les dissuader de passer commande, selon les experts. Une étude réalisée en 2025 par des chercheurs de l’université du Texas a révélé qu’une surveillance accrue avait conduit à un rationnement de la buprénorphine et à des interruptions de soins.

Le projet de loi de Heinrich et Tonko exempterait la buprénorphine de cette obligation de déclaration pendant toute la durée de l’état d’urgence de santé publique lié aux opioïdes aux États-Unis, déclaré pour la première fois en 2017, et exigerait que le gouvernement examine s’il convient de la réintégrer par la suite.

Bien que la session actuelle du Congrès touche à sa fin, le fait de présenter ce projet de loi dès maintenant "contribue à sensibiliser l’opinion publique et à créer une dynamique", a déclaré un porte-parole de Heinrich.

Une version précédente du projet de loi avait été bloquée en 2024, mais les démocrates contrôleront les deux chambres du Congrès à compter du 3 janvier.

DES OBSTACLES PLUS LARGES

La buprénorphine, dont l’efficacité pour réduire les envies de consommer et le risque de surdose a été démontrée, est commercialisée depuis 2002. Cependant, seules 15% à 20% des Américains souffrant d’addiction ont recours à un traitement médicamenteux — qu’il s’agisse de buprénorphine ou d’autres options comme la méthadone — pour traiter leur maladie, comme l’ont montré de récentes enquêtes menées aux États-Unis.

Les experts attribuent ces faibles chiffres à la stigmatisation de la part des médecins prescripteurs et des pharmaciens, aux faibles taux de remboursement et à la difficulté de convaincre les personnes souffrant d’addiction de se faire aider.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie du Sud et de l’Université de Californie à Berkeley a révélé qu’en 2023, seules 38,8% des pharmacies américaines délivraient régulièrement de la buprénorphine.

Certains experts craignent qu’il ne suffise pas d’une simple législation pour faire progresser ces chiffres. Dans le contexte de la crise des opioïdes, la buprénorphine reste stigmatisée comme une substance pouvant être détournée pour provoquer un état d’euphorie, bien que la recherche universitaire et médicale ait démontré que cela n’arrive que rarement.

"Il y a cette crainte de stocker des opioïdes… et d’être impliqué dans des cas de surdoses", a déclaré Dima Qato, professeure associée de pharmacie à l’USC et auteure de l’étude.