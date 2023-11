Un profil de croissance attractif

Avec la récente publication de ses résultats semestriels, ISPD (ex-Antevenio) a démontré sa capacité à générer une croissance forte de son chiffre d’affaires. Avec des investissements significatifs en IT (non capitalisés) réalisés lors du premier semestre et une bonne maitrise de ses autres coûts opérationnels, le groupe nous semble bien orienté pour continuer sa progression au cours des prochains exercices tout en améliorant sa rentabilité sur la deuxième partie de 2023.

Il y a quelques semaines, ISPD a publié des résultats semestriels en demi-teinte, avec un chiffre d’affaires en hausse de +29% à 58,3 M€ mais un EBE et un ROC en baisse de -30% et -54% respectivement. Le rythme de croissance a été important, soutenu par des segments géographiques dynamiques à l’image des Etats-Unis (+42%) et l’activité Digital Media Trading en forte expansion (+33%). La société reste toutefois dans une période de transition et a réalisé d’importants investissements IT au cours de la période.

En matière de perspectives, le management d’ISPD table sur une croissance toujours aussi dynamique au deuxième semestre. Stimulée par l’essor du digital mais aussi par son exposition à des zones géographiques en forte croissance comme l'Amérique du Sud. La top line pourrait, selon nous, franchir le seuil des 130 M€ cette année.

Nous profitons de cette publication pour réinitier la valeur avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours de 5,60€, soit un potentiel de hausse de +57%.