Un procureur espagnol se prononce en faveur de l'extradition de l'héritier américain de Cox Enterprises, partisan de la cause palestinienne

Un procureur espagnol a exprimé vendredi son soutien à la demande d'extradition formulée par les États-Unis à l'encontre de James Cox Chambers Jr, donateur pro-palestinien et multimillionnaire héritier d'un empire médiatique américain, dans une affaire que la défense de M. Chambers qualifie de motivée par des considérations politiques.

La Haute Cour espagnole se prononcera sur cette affaire dans les semaines à venir. La porte-parole du gouvernement, Elma Saiz, a déclaré que le cabinet prendrait alors la décision finale .

Cette affaire est politiquement sensible pour le gouvernement espagnol dirigé par les socialistes, connu pour sa position résolument pro-palestinienne, qui a suscité les critiques de l’administration Trump et contribué à aggraver les tensions avec Washington.

Chambers, surnommé Fergie, a été arrêté à la demande des autorités américaines le 10 juillet alors qu’il était en vacances à Ibiza et est détenu depuis lors. La demande d’extradition invoque des chefs d’accusation d’émeute, de complot en vue de commettre une émeute et de blanchiment d’argent à l’échelle internationale, a indiqué le tribunal.

Il a fait don de plus d’un million de dollars à des causes humanitaires à Gaza et a pris en charge les frais d’avocat de certains membres du groupe militant Palestine Action, selon son équipe juridique.

La mention des émeutes fait référence aux manifestations de 2023 menées par des militants pro-palestiniens contre l’entreprise de défense israélienne Elbit Systems ESLT.TA dans le New Hampshire.

« La demande d’extradition ne repose pas sur de simples idéologies ou déclarations politiques, mais sur une action organisée, financée et menée à bien qui a causé d’importants dommages matériels et dont l’évaluation relève de la compétence du tribunal américain compétent », a déclaré le procureur Juan Hernandez Villalba devant le tribunal.

M. Chambers a déclaré avoir assisté aux manifestations sans toutefois causer de dégâts. Il a expliqué avoir transféré ses propres fonds en Tunisie, où il résidait, afin de financer le parrainage par son entreprise du club de football tunisien, le Club Africain, ainsi que d’une salle de sport.

“À ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi je suis en prison depuis juillet… Tout ce que je demande, c’est la justice, la raison et la clémence”, a-t-il déclaré devant le tribunal.

Il a nié toute infraction, a déposé une demande d’asile en Espagne au motif de persécution politique et a refusé vendredi de consentir à son extradition. En vertu de la loi espagnole, l’extradition ne peut avoir lieu si la demande est jugée motivée par des raisons politiques.

Son avocat, Aitor Martinez, a fait valoir que même les auteurs des dégâts commis dans le New Hampshire avaient été condamnés pour des délits mineurs, une infraction passible d’une peine de 60 jours et ne dépassant pas le seuil d’un an prévu par le traité d’extradition entre les États-Unis et l’Espagne.

Le ministère américain de la Justice a refusé de commenter l’affaire concernant Chambers, dont le père est James Cox Chambers, milliardaire et copropriétaire de Cox Enterprises.