Un problème de radar entraîne des retards de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago, selon la FAA

Une panne d'un système de radar au sol entraîne des retards sur les vols à destination de l'aéroport international O'Hare de Chicago et pourrait obliger à suspendre les arrivées, a déclaré mardi l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine.

La FAA a déclaré qu'elle "retardait temporairement certains vols pendant que des techniciens s'efforçaient de réparer un équipement de contrôle du trafic aérien".

Le contrôle aérien utilise le radar de surveillance au sol et le système de suivi , connu sous le nom d’ASDE-X, pour surveiller les avions et les véhicules sur les pistes et les voies de circulation de l’aéroport. La FAA a averti que si l’aéroport venait à être saturé, elle pourrait à nouveau suspendre temporairement les vols à l’arrivée.

Selon le site de suivi des vols FlightAware, environ 13 %, soit 373 vols, ont été retardés dans ce hub desservi par American AAL.O et United Airlines UAL.O , lors de ce que la FAA qualifie de journée la plus chargée en termes de trafic aérien pendant la période des déplacements de Thanksgiving .

La FAA, qui avait suspendu plus tôt mardi la plupart des vols à l’arrivée à O’Hare, a indiqué que les retards s’élevaient en moyenne à 47 minutes et que la situation pourrait perdurer jusqu’à 1 h du matin (heure de l’Est) (06 h 00 GMT) mercredi. La FAA a précisé que certains vols étaient contraints de rester en attente dans les airs pendant jusqu’à 30 minutes avant d’atterrir.

La FAA et les compagnies aériennes ont été confrontées à une série de problèmes depuis qu’une panne de routeur a provoqué, le 13 novembre, un arrêt des décollages à l’échelle nationale qui a duré près de cinq heures et entraîné l’annulation de plus de 18 000 vols, affectant plus de 1,5 million de passagers.