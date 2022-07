Un premier semestre 2022 en hausse de 7,8% par rapport à 2019 pour Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

(AOF) - Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), propriété du consortium Eiffarie, dont Eiffage est actionnaire majoritaire, a publié ses résultats semestriels. Son chiffre d'affaires consolidé hors Construction s'établit à 1,34 milliard d'euros au premier semestre 2022, contre 1,11 milliard d'euros au premier semestre 2021, soit une hausse de 21,1% et de 7,8% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires des installations commerciales inclut, à compter d'avril 2021, la quote-part d'APRR de chiffre d'affaires des aires exploitées sous la marque Fulli.

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au premier semestre 2022 une hausse de 23,4% en comparaison avec l'année précédente et 2,3% en comparaison à 2019.

Le trafic des véhicules légers croît de 28,3% sur le semestre, le trafic des poids lourds progresse de 4,0%.

Le 23 mai 2022, APRR a placé avec succès une nouvelle émission obligataire de 0,5 milliard d'euros à échéance janvier 2029 pour un coupon de 1,875%.

Le 18 mai 2022, l'agence de notation Fitch Ratings a amélioré la surveillance de la note de crédit d'APRR qui passe ainsi de A- stable à A- positive. Le 29 juin 2022, l'agence de notation S&P a confirmé la note de crédit d'APRR au niveau de A- assortie d'une perspective stable.

Le 30 juin 2022, APRR a finalisé auprès d'Eiffage l'acquisition de la société Aliae, concessionnaire de la future autoroute A79 dans l'Allier pour près de 660 millions d'euros.

