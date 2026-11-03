Un point d'entrée attractif sur Santander, selon KBW

Revenant sur la publication trimestrielle de la semaine dernière, KBW (Keefe, Bruyette & Woods) réitère sa recommandation "surperformance" sur Santander, avec un objectif de cours abaissé de 14,5 à 13,8 EUR.
Si le cours de l'action Santander a réagi négativement aux résultats du 3e trimestre 2026, le bureau d'études estime que ces derniers se sont révélés satisfaisants et que le récent repli du titre offre un point d'entrée attractif.
Dans cette note, KBW abaisse ses estimations de BPA (-2% pour 2026, -6% pour 2027 et 2028) et son objectif de cours, principalement afin de réduire les risques liés à l'exposition du groupe bancaire espagnol au Brésil et aux autres marchés d'Amérique latine.
Il continue néanmoins de penser que Santander peut dégager un bénéfice net supérieur à 20 MdsEUR en 2028 et afficher une rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) d'environ 20%.
"La banque reste par ailleurs moins volatile au cours du cycle et dispose de leviers internes d'amélioration de ses performances, un atout qui fait actuellement défaut à de nombreuses autres banques européennes", ajoute l'analyste, qui juge en outre sa valorisation attractive.
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