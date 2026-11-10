Un pétrolier transportant du diesel russe s'immobilise au large des côtes américaines, selon des données maritimes

Le pétrolier “Agioi Fanendes”, géré par une société grecque et transportant une cargaison de diesel russe , s'est immobilisé mardi au large de la côte est des États-Unis, selon les données maritimes de LSEG et Kpler. Son exploitant a indiqué que sa destination n'avait pas encore été déterminée.

“Rien n'a changé concernant la destination du navire, il attend toujours des instructions”, a déclaré à Reuters le gestionnaire du navire, Eastmed.