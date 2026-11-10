Un pétrolier transportant du diesel russe s'immobilise au large des côtes américaines, selon des données maritimes

Le pétrolier “Agioi Fanendes”, géré par une société grecque et transportant une cargaison de diesel russe , s'est immobilisé mardi au large de la côte est des États-Unis, selon les données maritimes de LSEG et Kpler. Son exploitant a indiqué que sa destination n'avait pas encore été déterminée.
“Rien n'a changé concernant la destination du navire, il attend toujours des instructions”, a déclaré à Reuters le gestionnaire du navire, Eastmed.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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