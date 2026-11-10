Un pétrolier transportant du diesel russe fait escale au large des côtes américaines, selon des données maritimes

Un pétrolier transportant la première cargaison de diesel russe destinée aux États-Unis a fait escale au large de la côte est américaine, selon des données maritimes publiées mardi, et son exploitant a indiqué que sa destination n'avait pas encore été déterminée.

Le président Donald Trump a annoncé le mois dernier un accord surprise avec Moscou visant à importer du diesel russe afin de contribuer à faire baisser les prix à la pompe avant les élections de mi-mandat américaines de ce mois-ci.

Le pétrolier Agioi Fanendes, battant pavillon maltais, a été chargé de 40.000 tonnes de diesel à très faible teneur en soufre dans le port russe de Primorsk, sur la mer Baltique, le 22 octobre, selon les données maritimes de LSEG, avec une date de livraison prévue le 7 novembre.

Mais la société grecque Eastmed, qui gère l’Agioi Fanendes, a déclaré une semaine plus tard que le navire faisait route en attendant des ordres et qu’aucun port de déchargement n’avait encore été désigné ni confirmé.

"Rien n’a changé concernant la destination du navire, il attend toujours des instructions", a déclaré mardi à Reuters Eastmed, le gestionnaire du navire basé en Grèce.

Interrogé sur cette interruption, un responsable américain a indiqué que du diesel russe était en route vers le marché et que l’administration s’attendait à ce qu’il fasse baisser les prix pour les Américains, bien que ce responsable n’ait pas précisé où la cargaison serait déchargée.

Les navires peuvent modifier leur destination déclarée ou repasser au statut "en attente d’instructions" à plusieurs reprises au cours d’un voyage lorsqu’un accord potentiel tombe à l’eau, que les plans changent ou que l’opérateur ne souhaite pas déclarer la destination prévue.

D’autres pétroliers transportant du diesel russe qui avaient indiqué la côte atlantique des États-Unis comme destination ont par la suite modifié leur cap, selon les données maritimes.

INTERDICTION DES IMPORTATIONS RUSSES EN 2022

L’ancien président Joe Biden avait imposé une interdiction des importations américaines de pétrole et de produits pétroliers russes en 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En approuvant l’accord le mois dernier, Trump a levé certaines dispositions d’une nouvelle loi américaine sur les sanctions contre Moscou et a déclaré que la Russie exporterait immédiatement 300.000 tonnes, soit 2,25 millions de barils, vers les États-Unis et les marchés mondiaux, puis 500.000 tonnes en novembre et 1 million de tonnes "immédiatement après".

La gouverneure démocrate du New Jersey, Mikie Sherrill , a mis en garde ce mois-ci les responsables portuaires locaux et les exploitants de terminaux contre l’acceptation de diesel russe, affirmant que ces livraisons enfreindraient la loi fédérale.

Mme Sherrill a déclaré que l’importation de diesel russe pourrait exposer les entreprises et les particuliers utilisant les ports du New Jersey à de lourdes sanctions civiles et pénales.