Un pétrolier entre en collision avec un bateau de croisière à La Nouvelle-Orléans ; 32 personnes hospitalisées

Vendredi, un pétrolier est entré en collision avec un bateau à aubes de luxe amarré à La Nouvelle-Orléans, sur le Mississippi, provoquant le chavirement et le naufrage du bateau de croisière alors que les passagers se précipitaient pour débarquer et que des dizaines d’entre eux étaient projetés à l’eau.

Toutes les personnes à bord du navire sinistré ont été retrouvées après que le personnel portuaire, les pompiers et les passants se sont précipités pour mettre les passagers tombés à l'eau en sécurité, a déclaré la maire de La Nouvelle-Orléans, Helena Moreno, lors d'une conférence de presse.

Qualifiant cette issue de "miracle sur le Mississippi", elle a précisé que 32 passagers du bateau à aubes "American Heritage", exploité par American Cruise Lines, avaient été hospitalisés, mais qu’"aucun ne présentait de blessures graves".

Mme Moreno a précisé qu’environ 180 à 190 passagers et membres d’équipage se trouvaient à bord de l’"American Heritage" au moment de l’accident. Ce bateau de croisière, d’une capacité de 150 passagers, a été construit en 2015, indique American Cruise Lines sur son site web.

L’accident s’est produit vers midi lorsque le pétrolier, l’"Atlantic Asphalt", "a perdu le contrôle et est entré en collision" avec le bateau de croisière amarré, a expliqué Mme Moreno.

Alors que les passagers commençaient à fuir, le navire de croisière a commencé à couler avant de "basculer et de se renverser", projetant des personnes dans le fleuve, a déclaré la maire.

La chef de la police portuaire, Melanie Montroll, a déclaré qu’environ 87 passagers de l’American Heritage avaient débarqué avant que le navire ne chavire, selon le site d’information commun au New Orleans Advocate et au Times-Picayune.

Mme Moreno a salué la réaction rapide des équipes locales, régionales et fédérales, ainsi que des témoins présents à bord d’autres navires, qui a permis d’éviter toute perte humaine.

La garde côtière américaine a indiqué dans un communiqué envoyé par e-mail que toute la circulation fluviale avait été interrompue à proximité du lieu de l’accident à la suite de la collision.

La capitaine de la Garde côtière, Melanie Burnham, a déclaré au New Orleans Advocate que le pétrolier semblait avoir subi une sorte de défaillance du système de direction, mais que la cause de l’accident faisait toujours l’objet d’une enquête.

American Cruise Lines a indiqué dans un communiqué envoyé par e-mail qu’elle coopérait avec la Garde côtière et les autorités locales.

"Les passagers et l’équipage ont été évacués, et nous sommes profondément préoccupés par le sort de toutes les personnes concernées", a déclaré la compagnie.