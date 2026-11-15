Un pétrolier en feu après avoir heurté une mine près d'Ormuz, dit la marine iranienne

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La préfecture de police de Paris a interdit tout rassemblement ou cortège non déclaré "dans un rayon de 100 mètres" autour de dix lycées et cinq sites universitaires de la capitale, à partir de lundi et jusqu'à vendredi inclus, selon un arrêté publié dimanche. ...
Lire la suite
Les bureaux de vote ont fermé dimanche soir dans l'archipel du Cap-Vert et les opérations de dépouillement des résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont débuté, ont constaté des correspondants de l'AFP. Quelque 419.448 électeurs ont été appelés ...
Lire la suite
Accueilli par des milliers de fidèles en habits traditionnels, Léon XIV a été reçu dimanche à Cusco, dans les Andes péruviennes, pour une étape éprouvante de sa tournée en Amérique du Sud, un mois après son opération pour un cancer du poumon. "Bienvenido, Tayta ...
Lire la suite
Edouard Philippe s'est dit prêt dimanche à participer à la réunion des candidats à l'Élysée de la droite et du centre qu'entend organiser le président du Sénat Gérard Larcher, à condition que ce soit pour évoquer leur rassemblement et pas une primaire. "Si quelqu’un ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer