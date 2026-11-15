information fournie par Reuters • 15/11/2026 à 21:45

Un pétrolier en feu après avoir heurté une mine près d'Ormuz, dit la marine iranienne

Un pétrolier a pris feu après avoir heurté une mine navale à l'est du détroit d'Ormuz, rapportent dimanche soir les médias d'État, citant la marine iranienne.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

(Reportage Yasmine Ghania et Muhammad Al Gebaly; version française Claude Chendjou)