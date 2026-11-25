ams Osram se trouve sous les feux de la rampe ce mercredi, son titre flambant de 15,5% à 14 CHF, recherché après l'annonce d'un partenariat stratégique majeur avec Samsung Display autour d'une nouvelle technologie, partenariat s'accompagnant d'un investissement du groupe sud-coréen à son capital.

Le spécialiste des technologies de semi-conducteurs pour l'émission lumineuse et la détection optique annonce avoir conclu un partenariat avec Samsung Display (SDC) pour développer et commercialiser conjointement une technologie de microLED ultra-miniaturisées de nouvelle génération destinée aux applications d'affichage.

Ce partenariat stratégique combine l'expertise approfondie d'ams Osram en matière d'épitaxie avancée, de miniaturisation des LED et de production de LED en grands volumes sur des wafers de huit pouces avec la technologie de transfert innovante, exclusive et optimisée en matière de coûts de SDC.

Le programme pluriannuel comprend un financement important du développement conjoint, ams Osram réservant une part convenue des capacités de production de son usine Kulim 2. Il ouvre ainsi la voie à une éventuelle production de masse, dont le financement est assuré, sous réserve de l'atteinte de jalons techniques et commerciaux.

"Pour ams Osram, la technologie des microLED ultra-miniaturisées ajoute un nouveau vecteur de croissance significatif à notre feuille de route dans la photonique numérique, avec un potentiel de chiffre d'affaires annuel de plusieurs centaines de MEUR", souligne Aldo Kamper, le directeur général d'ams Osram.

"Dans le même temps, ce partenariat améliore les perspectives d'utilisation de Kulim 2, tout en préservant d'importantes capacités pour d'autres opportunités de croissance dans la photonique numérique", ajoute le dirigeant du groupe austro-allemand.

Un investissement stratégique au capital d'ams Osram

Dans le cadre de ce partenariat, SDC va procéder à un investissement stratégique de 210 MEUR au capital d'ams Osram en souscrivant à 9 984 439 actions nouvelles au prix unitaire de 21 EUR, soit une prime de 73% par rapport au cours de clôture de la veille.

Cet investissement renforce la convergence stratégique à long terme des deux entreprises concernant cette nouvelle technologie de microLED ultra-miniaturisées. Il devrait également réduire d'environ 0,7 fois le ratio de levier d'endettement pro forma d'ams Osram.

Un accord très positif pour ams Osram, selon Jefferies

"Le financement pluriannuel apporté par SDC générera également pour ams Osram un chiffre d'affaires annuel de plusieurs dizaines de MEUR, dans le haut de cette fourchette, contribuant ainsi à améliorer ses marges et ses flux de trésorerie", souligne Jefferies, qui juge cet accord très positif pour l'entreprise.

"Point important, le groupe conserve des capacités suffisantes pour saisir les futures opportunités dans les domaines des lunettes connectées et de la photonique appliquée à l'IA auprès de Meta, Credo, Microsoft, Nvidia et d'autres clients", met aussi en avant la banque américaine.

Ces activités devraient commencer à générer du chiffre d'affaires à partir de 2027, puis monter en puissance au cours des années suivantes, selon les estimations de Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 25,5 CHF sur le titre.

"Le titre se négocie sur la base de ratios VE/CA de 0,8x et VE/EBITDA de 4,9x pour l'exercice 2027, des niveaux que nous jugeons attractifs compte tenu des perspectives de croissance et de l'amélioration attendue des marges et des flux de trésorerie", explique-t-elle en outre.