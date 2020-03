Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un Palestinien tué par l'armée israélienne en Cisjordanie Reuters • 23/03/2020 à 05:18









RAMALLAH, 23 mars (Reuters) - Des soldats israéliens ont tué par balle dimanche un Palestinien qui lançait des pierres contre des véhicules israéliens sur une autoroute de Cisjordanie, a annoncé l'armée israélienne. Selon les services de santé palestinien, l'homme était âgé de 32 ans. "Les soldats ont aperçu un certain nombre de suspects jetant des pierres contre des véhicules israéliens sur l'autoroute" et ont ouvert le feu pour éviter que les véhicules ne soient atteints, a indiqué Tsahal dans un communiqué. (Ali Sawafta; version française Jean Terzian)

