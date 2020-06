Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un Palestinien tué après une attaque à la voiture bélier-police Reuters • 23/06/2020 à 17:13









JERUSALEM, 23 juin (Reuters) - La police israélienne a annoncé mardi avoir tué un Palestinien qui avait tenté de commettre une attaque à la voiture bélier contre un point de contrôle israélien situé en Cisjordanie occupée. Un policier israélien a été légèrement blessé lors de cette attaque qui s'est produite près d'Abou Dis, à l'est de Jérusalem, a précisé un porte-parole de la police. Les autorités palestiniennes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. Les tensions sont montées d'un cran ces dernières semaines à l'approche du 1er juillet et du début des discussions sur le projet d'annexion du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de plusieurs pans de Cisjordanie occupée. Ce projet, entériné par le plan de paix de l'administration américaine, est dénoncé par les dirigeants palestiniens qui estiment que l'annexion d'une partie de la Cisjordanie réduirait à néant le projet d'Etat palestinien qui était jusqu'ici au coeur du processus de paix. (Rami Ayyub, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

